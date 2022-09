Phantoms Boom en Glenn De Boeck starten seizoen met ambitie: “Top Division 2 is geen eindpunt”

Gembo was zijn laatste club als coach. Toen corona in maart 2020 een einde maakte aan het seizoen, bleef Glenn De Boeck anderhalf jaar langs de kant. Tot de voorbije zomer Boom aanklopte en De Boeck overhaalde om de sportieve leiding van de mannenploeg over te nemen.

De voorbereiding verliep tot nu toe niet zoals gewenst. In de groepsfase van de beker van België verloor Boom zijn drie wedstrijden. Glenn De Boeck bleef er rustig bij. Het voorbije weekend volgden de eerste signalen van beterschap. Tegen een (weliswaar) gehandicapt Gembo werd gewonnen met 61-65. Is de ploeg klaar voor de competitiestart?

“De voorbereiding verliep niet zoals verwacht. We verloren veel wedstrijden. We moesten veel nieuwe spelers inpassen. Het duurde even vooraleer er een ploeg op het terrein stond. Conditioneel was het oké, maar vooral de afwerking bleef achterwege. We konden amper een korf maken.”

“Ik probeer een nieuwe manier van spelen te integreren. Veel druk, hoog tempo, snelle transitie. Dit is een aanpassing voor zowel de spelers die zijn gebleven als de nieuwkomers.”

Drie thuismatchen

Toen Phantoms Boom enkele jaren terug naar Top Division 2 promoveerde, was voorzitter Sven Van Assche al duidelijk: “Top Divison 2 is geen eindpunt, wij willen naar Top Division 1.” Een ambitie die gedeeld wordt door coach De Boeck. “Ik zal herhalen wat ik tegen mijn spelers heb gezegd: Ik wil kampioen spelen. Is dit realistisch ? Afwachten. Hoe sterk is de reeks ? Verschillende ploegen ken ik onvoldoende. Het is moeilijk om de sterkte van de tegenstanders in te schatten.”

“We beginnen het seizoen met drie thuismatchen: Anderlecht, Stevoort en Nijvel. Als je bovenaan wil spelen, moet je alle thuiswedstrijden winnen. Als je titelambities koestert, moet je met drie zeges beginnen. De ambitie van de club is om zo snel mogelijk in Top Division 1 te geraken. Het bestuur heeft er geen termijn op gekleefd. Maar dat kan snel gebeuren. Met deze groep zullen we dicht eindigen.”

Phantoms Boom

Coach: Glenn De Boeck.

Kern: Vinnie Haerbos, Axel Ibens, Benjamin De Bodt, Zed Peeters, Dieter Van Herzeele, Tom Van Hoey, Yarne Baetens, Mark De Meyer, Dylan Daems, Joel Koung Poute, Velibor Buha, Ferre Vercammen.

Lees ook: meer basketbal