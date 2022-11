Petros Papanicolaou en Full Hasselt winnen razend spannende derby tegen Pibo Bilzen in slotminuut: “Dit was een thriller die we absoluut moesten winnen”

futsal eerste nationaleIn de hoogste futsalreeks stond dit weekend de Limburgse derby tussen Full Hasselt en Pibo Bilzen geprogrammeerd. Beide teams wilden weg uit de onderste regionen van de klassering en serveerden het talrijk opgekomen publiek een prima partij met een adembenemend slot. Op dertig seconden van het einde wees het scorebord nog een 3-3 stand aan. In een absoluut dol einde bezorgden Kaddouri en Halim de thuisploeg alsnog de zege. “In vele wedstrijden schoven we in de slotfase ongelukkig onderuit. Nu gebeurde het omgekeerde en kunnen we terug naar boven kijken”, slaakte Hasselt-coach Petros Papanicolaou na afloop een zucht van opluchting.

Beide teams hadden de punten nodig en gingen voluit hun kans. Dit leverde spannend en mooi futsal op. Thuisploeg Hasselt klom tot tweemaal toe op voorsprong, maar een niet aflatend Belisia sloeg telkens terug. Toen Nigel Gerrits In de slotminuut de 3-3 op de bordjes prikte, leek de wedstrijd gespeeld. Verkeerd gedacht. Hasselt wou absoluut winnen en trok vol risico ten aanval. Met succes. Ilias Kaddouri toverde een supergoal uit zijn mouw zette de zaal in lichter laaien. Yassine Halim zorgde weinige seconden later voor de kers op de taart.

“Deze derby had alles wat een toeschouwer zich maar kon wensen”, genoot Petros Papanicolaou met een brede smile op zijn gezicht. “Mooi voetbal, wisselende kansen en wendingen, spanning tot het laatste fluitsignaal en supergoals. De Bilzers gelijkmaker in de voorlaatste minuut was even een enorme dreun. Het zou toch weer niet de zoveelste wedstrijd zijn, dat we in de absolute slotfase kostbare punten uit handen zouden geven. Maar met een juweeltje boog Kaddouri alsnog de wedstrijd om. Wat een opluchting. Op basis van ons spel is de overwinning verdiend. Al moet ik eerlijk zeggen dat ook Pibo tot het einde gestreden heeft en uitzicht had op een punt. Eind goed, al goed. We kunnen opnieuw naar boven kijken. Met de bekerwinst tegen Visé erbij, pakken we 6 op 6 en kunnen vol vertrouwen vooruitblikken”, aldus Maasmechelaar Papanicolaou.

De trein is vertrokken

Hasselts draaischijf Kenneth Vanderheyden speelde een dijk van een wedstrijd en tekende voor de Hasseltse openingstreffer. Ook hij klonk tevreden. “We hadden deze zege echt nodig en klimmen nu naar de achtste plaats in de rangschikking. Deze drive moeten we aanhouden. Volgende week treffen we Charleroi thuis voor de beker van België en de woensdag nadien ontvangen we Hamme dat evenveel punten als ons telt. Doel is een goede uitgangspositie voor de play-offs afdwingen. Daar gaan we voor”, weet Vanderheyden, die zijn team nog naar een hoger niveau wil tillen.

Geloven in goede afloop

Sven Sleypen speelde nog niet zo lang geleden voor Hasselt, maar moest daar opstappen. Bij Pibo Bilzen vond hij een nieuwe club en zorgde er meteen voor een nieuwe vibe. “Voor mij was het raar om tegen mijn vroegere ploeg te spelen. Ik was graag in Hasselt en kan het nog steeds niet vatten dat ik daar weg moest. Met Belisia ben ik in een nieuw avontuur gestapt. Tegen Hasselt speelden we een goed partij en waren heel dicht bij een puntendeling. Jammer dat we niet beloond werden. Toch blijf ik voor de volle honderd procent geloven in een goede afloop. Alle rechtstreekse concurrenten komen nog bij ons op bezoek. In die confrontaties gaan we punten pakken. Zeker weten”, aldus een optimistische Sleypen.

Doelpunten : 3' Vanderheuden (1-0), 8' El Ghaadaoui (2-0), 11' Amajoud (2-1), 22' Dochez (2-2), 37' El Ghaadaoui (3-2), 39' Gerrits (3-3), 39' Kaddouri (4-3), 40' Halim (5-3).

