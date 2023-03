Peter Van Speybroeck klimt met Cercle Melle naar tweede plaats: “We mogen niet afwijken van topvijf-ambitie”

Cercle Melle omzeilde zondag een moeilijke klip bij Eendracht Moortsele. Na een vroege 1-0-achterstand haalde Melle het met 1-3. “Het was zeker niet gemakkelijk”, weet coach Peter Van Speybroeck. “Niemand gaat graag naar Moortsele. Wij zijn daar erg slap begonnen en beleefden een moeilijk eerste kwartier. Daarna hebben we ons wel herpakt. We namen de match over en scoorden op de juiste momenten. Uiteindelijk was het toch een verdiende overwinning. Met drie punten uit een lastige verplaatsing zijn we heel tevreden.”

Geen uitgesproken titelambities

Midden november bevond Melle zich nog in de middenmoot op tien punten van de eerste plaats, vandaag staat het tweede met slechts een punt minder dan leider Gavere-Asper. Het team van Van Speybroeck mengt zich stilaan in het titeldebat. “Die tweede plaats zegt niet zoveel”, aldus de coach. “In de meeste reeksen hebben de titelkandidaten al meer dan vijftig punten, terwijl we er maar 44 hebben. Dat zegt vooral veel over deze competitie.”

“Er zijn nog zeven wedstrijden en nog 21 punten te verdienen. Er kan echt nog heel veel gebeuren. Wij zullen niets laten liggen, maar hebben ook geen uitgesproken titelambities. Teams als Gavere-Asper en Nazareth-Eke hebben meer maturiteit. Onze doelstelling vooraf was top vijf. Daar moeten we nu niet ineens van afwijken. We doen verder zoals we bezig zijn en zien dan waar het schip strandt.”

“Een eindronde zou ook mooi zijn, maar door de periodetitel van Moortsele zullen we daarvoor vierde moeten worden. Ik lig er nog van wakker dat we de tweede periode lieten liggen. Op de voorlaatste speeldag speelden we 4-4 tegen Tenstar Melle, terwijl we in de negentigste minuut nog op voorsprong stonden. Door een onnodige strafschopovertreding kregen we daar nog het deksel op de neus.”

Moeilijkste wedstrijden

De komende weken neemt Melle het tegen middenmoters Gijzel-Oosterzele en De Pinte en rode lantaarn Olsene op. Op papier moet het team van Van Speybroeck in staat zijn om deze reeks te verlengen. “Dat zijn voor ons de moeilijkste wedstrijden”, aldus de coach. “We slagen er niet altijd in om met de juiste mentaliteit aan de match te beginnen.”

“Ik ken mijn team. De ene week kunnen we alles en de andere week lukt er niks. Als het de komende weken tegenzit, kunnen we eind maart al zesde staan. Niels Dewaele liep een zware blessure op en is uit tot het einde van het seizoen. We hebben geen brede kern, dus moeten we binnenkort al gaan puzzelen.”

Transfers Peter Van Speybroeck traint volgend seizoen reeksgenoot Nazareth-Eke en wordt bij Melle opgevolgd door Gerben De Meyer. Ook Gijs Anrys (SKV Oostakker), Pieter De Weerdt en Liam De Corte (beiden KFC Edeboys) verlaten de club. Aan de andere kant zijn Mathieu Gistelinck (Laarne Kalken), Joshua Adamu (Moortsele), Vlatko Stefanoski (Olsene) en Simon Volckeryck (VC Zwijnaarde) de inkomende transfers.

Lees ook: meer provinciaal voetbal