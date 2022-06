Peter Van Quaethem zet stapje opzij bij LS Merendree, Kurt Mertens wordt nieuwe T1

autosport Q1 TrackRa­cing uit Maaseik scoort in binnen- en buitenland

Q1 TrackRacing staat letterlijk niet stil. Het Limburgse team, onder leiding van Nicolas Vandierendonck, reist van het ene evenement naar het andere en dat in binnen- en buitenland. In Magny-Cours, op pinkstermaandag, reed het duo Filip Teunkens-Jan Lauryssen naar een tweede plaats in de Porsche Endurance Trophy en een vierde plaats algemeen. Amper enkele dagen later behaalde het team twee zeges en een podiumplaats in de Porsche Carrera Cup Benelux op het thuiscircuit in Zolder.

16 juni