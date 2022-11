Peter Van Keymeulen over belangrijke weken met VSV Gent: “Dit is periode waarin we punten moeten pakken”

In tweede provinciale A won VSV Gent vorige weekend de zespuntenmatch in en tegen Bellem met 1-2. Vier van de resterende vijf duels voor nieuwjaar zijn confrontaties met rechtstreekse concurrenten in de rechterkolom.

Na de prima 3-3 tegen topvijfploeg Merendree trok VSV Gent als elfde naar Bellem, voor een belangrijke uitmatch bij rechtstreekse concurrent onderin. Dankzij de 1-2-overwinning staat de ploeg van Peter Van Keymeulen nu vier punten boven de degradatiezone. “Die zege was zeker nodig”, beseft de coach.

“Onze eerste helft was heel goed. Daarin waren we duidelijk de betere ploeg en hadden we meerdere keren moeten scoren. Behalve een lekker afstandsschot van Tim De Mol lukte dat niet. We kregen twee à drie mooie kansen op een tweede goal, maar gingen met 0-1 de rust in.”

“Na de pauze was Bellem veel sterker en liepen wij achter de bal. Na de terechte gelijkmaker konden we ons geluk herpakken. Jelle Walraeve begon aan een hele mooie rush vanuit het middenveld en legde opzij voor Silèye Aw die de 1-2 maakte.”

Noodgewongen

Voor de tweede keer in vier duels maakte Aw, die enkele weken geleden nog bij de reserves speelde, de winning goal. “Dat is het positieve uit een moeilijk verhaal”, geniet Van Keymeulen. Van onze kern van achttien à negentien spelers zijn er momenteel maar twaalf beschikbaar. Zo spelen we met een paar jonge gasten die hun kans met beide handen grijpen. Zo plukten we Silèye noodgedwongen uit de beloften en maakte hij nu al drie goals in vier matchen.”

“Afgelopen weekend was Salim Abdulai er niet en waren Jari Desot en Kjell Van Der Haeghen geschorst. Ahmet Gaye is tot eind december niet inzetbaar, Gregory De Rudder is al acht weken out met een spierscheur, Andy De Mol werd geopereerd en moet tot na Nieuwjaar revalideren. Stijn Bral speelde zondag voor het eerst nadat hij ook zes weken aan de kant stond.”

Aansluiting met middenmoot

De komende vijf weken neemt VSV het tegen vier rechtstreekse concurrenten onderin op. Zondag komt rode lantaarn Ursel op bezoek en volgende week trekt Van Keymeulen met zijn troepen naar Meetjesland, dertiende in de stand. “Na elf matchen is het duidelijk wie onderaan hangt. Net als wij zijn dat ploegen die moeten spelen om zich te redden.”

“Als we de lijn kunnen doortrekken, maken we de aansluiting met de middenmoot. Ik ben ervan overtuigd dat wij in deze reeks thuishoren. Enkel tegen Latem en Lembeke werden we echt weggespeeld. In alle andere wedstrijden gaven we het vooral zelf uit handen door de kansen niet af te werken en kwetsbaar te zijn in de omschakeling.”

“We willen de komende weken nog wat punten pakken om er goed voor te staan bij de winterstop. Als iedereen na Nieuwjaar stilaan terug is, zullen we meer kwaliteit kunnen brengen. Jari en Kjell komen terug uit schorsing, maar zondag is Jérôme Mol geschorst. Zo is het elke week puzzelen.”

Tweede provinciale A: VSV Gent - Ursel: zondag 20 november, 14:30