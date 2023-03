Peter Van Keymeulen en gehavend VSV Gent pakken volle buit in blessuretijd: “Gevleid en op een diefje”

VSV Gent deed zondagnamiddag een belangrijke zaak in de strijd om het behoud. Het won niet zonder moeite van rode lantaarn Sparta Ursel met 2-3. “Dat was een deugddoende en broodnodige overwinning in moeilijke omstandigheden”, begint coach Peter Van Keymeulen. “We zaten met drie geschorsten en een paar geblesseerden, waardoor ik drie spelers van de U17 op de bank moest zetten. Kjell Van Der Haeghen was twijfelachtig door een blokkage in de nek, maar stond toch aan de aftrap.”

Pompen of verzuipen

“We begonnen heel erg scherp en binnen de eerste vijf minuten kopte Silèye Aw na een counter de 0-1 al binnen. Een kwartiertje later was er een mooie actie en een strakke voorzet van Kevin Roeland, die door Kjell Van Der Haeghen in de eerste zone werd binnengeduwd. Iets later moest ik Kjell dan toch vervangen door een blessure en hielden we de 0-2 vast tot de rust. Kort na de pauze werd het 1-2 door een lob over onze doelman en werd het pompen of verzuipen. Een kwartier voor het einde kreeg Ursel een penalty voor een aangeschoten bal tegen de hand van Thomas Scheurbaut: 2-2.”

“Tegen de gang van het spel in maakten we in blessuretijd dan toch de 2-3. Na een goeie doorsteekpas van Kevin Roeland kon Jelle Walraeve oog in oog met de doelman scoren. Deze overwinning komt zeker op een diefje. Een gelijkspel was de correcte uitslag geweest, maar het is ons ook al vaker overkomen dat we onterecht punten lieten liggen.”

Barrageplaatsen vermijden

Na 24 speeldagen staat VSV dertiende in de stand, met vier punten voorsprong op de veertiende en al twaalf punten op de voorlaatste. “De kloof met die laatste twee plaatsen is ondertussen groot genoeg", beseft Van Keymeulen. “Voor de rechtstreekse degradatie moeten we ons geen zorgen meer maken. Wel willen we nog de barrageplaatsen vermijden. Daarvoor vechten we een strijd uit met vier ploegen. We staan gelijk met Sleidinge, hebben drie punten minder dan Maldegem en Poesele en vier punten meer dan Meetjesland. Als we die kloof de komende twee duels tegen Assenede en Maldegem kunnen vasthouden, dan kunnen we Meetjesland in een rechtstreeks duel op zeven punten zetten.”

Puzzelen

Om die laatste opdrachten tot een goed einde te brengen, rekent de coach op zijn beperkte kern. “We sukkelen al het hele seizoen met afwezigheden. Deze week waren er drie spelers niet inzetbaar wegens schorsing. Zij komen terug, maar we verliezen er weer drie. Jérôme Mol en Thomas Steurbaut pakten hun derde gele kaart en Stijn Bral zit vanaf volgende week een schorsing van drie weken uit.”

“Zo gaat dat al maanden. We konden nog geen enkele keer met ons type-elftal spelen en slaagden er nog niet in om twee wedstrijden na elkaar dezelfde basisploeg op te stellen. We springen nu ook voorzichtig om met de beschikbare spelers. Om jongens te sparen voor het weekend is er vaak een beperkte opkomst op training. Dat zijn moeilijke omstandigheden.”