Peter Van Driquelle (BC Grimbergen) is oudste basketspeler in provinciale: “Mijn zonen sporen me aan om te trainen”

Basketbal Eerste provincialeDrie generaties basketbalspelers hebben het opgenomen tegen Peter Van Driquelle. De Grimbergenaar was achtenveertig jaar, toen corona uitbrak. Hij zal er vijftig zijn, als de competitie heropgestart wordt. Van Driquelle gaat bijna een halve eeuw mee in de sport. In welke mate zal hij in september nog paraat staan? Het antwoord getuigt van realisme, zelfkennis en humor.

Zal Peter Van Driquelle zijn ploegmakkers na een basketbalmatch trakteren voor zijn vijftigste verjaardag met cola light – naar eigen zeggen is hij geheelonthouder – of zullen de spelers van BC Grimbergen hem een kaartje moeten opsturen met de post? “Man, ik heb me dat al vaak afgevraagd. Zal ik in september nog opnieuw aan een seizoen kunnen beginnen? Ik had vorige zomer al aangekondigd dat het mijn laatste zou worden. Toen had ik ook al van maart tot augustus stilgelegen. Die eerste trainingen voelden zwaar aan. Uiteindelijk heb ik maar enkele weken kunnen trainen en slechts twee competitiematchen afgewerkt met de ploeg in eerste provinciale. Na die lange inactiviteit volgde eind september een tweede stopzetting. Als ik alles optel, zal ik anderhalf jaar geen matchen gespeeld hebben. Voor een twintiger is dat een probleem, voor een vijftiger lijkt dat een Mount Everest om te beklimmen.”

Explosiviteit?

Peter Van Driquelle lijkt een en ander juist te kunnen inschatten. “De conditie zal wel in orde zijn. Het verleden leerde mij dat een maand sporten volstond om in orde te zijn. Uithouding kan je trainen. De explosiviteit lijkt me een groter probleem. Het moet niet de bedoeling zijn dat die jonge snaken over mijn hoofd springen. Ik wil eerlijk zijn naar de coach toe. Momenteel zie ik het alleszins zitten om aan een nieuwe voorbereiding te beginnen in de zomermaanden. Als ik merk dat het niet meer gaat, zal ik dat correct aangeven. Misschien zal ik maar een half seizoen meedraaien. Misschien zal ik slechts één wedstrijd kunnen spelen en zal ik dan aan het infuus hangen. Ik zou het echter erg vinden om na meer dan dertig jaar basketbal te moeten stoppen zonder spelen. Die ene afscheidsmatch zou ik wel graag meemaken.”

Actief blijven

Voor jonge sporters is het belangrijk om actief te blijven, voor ervaren krijgers is het nog veel belangrijker om de draad niet te verliezen. Dat beseft Peter Van Driquelle ook. “Normaal gezien zou ik naar de fitness gaan, als er geen basketbal is. Die zaken zijn echter ook allemaal gesloten. Lopen dan? Dat is voor jonge veulens. Neen, daar doe je me geen plezier mee. Tijdens de lockdown heb ik dat enkele keren gedaan. Ik zweet er nog van. Mijn zonen sporen me nochtans aan om te trainen. Eén keer hebben we dat ook effectief gedaan. Toen hebben we vooral veel gebabbeld. Correctie: zij hebben veel gebabbeld. Die gasten zijn gewoon veel sneller.”

“Voor oudere sporters is de stopzetting een probleem, maar voor de zeer jonge spelers is het dat eveneens. Brecht is intussen 21 jaar en zal enkel nog voor Asse-Ternat uitkomen. Jasper is intussen 19 jaar en is mijn ploegmaat bij Grimbergen. Hij was zeventien, toen alles on hold werd gezet. Op die leeftijd moet een speler nog stappen kunnen zetten. Mijn zonen sporten intensiever. Zij lopen of fietsen al eens. Brecht geeft training aan een jeugdploeg. Nadien blijft hij samen met Jasper nog een uur een balletje gooien. Zo blijven ze toch bezig. Ik besef wel dat die looptrainingen noodzakelijk zijn. Gelukkig heb ik padel ontdekt. Die sport doet me echt deugd. Of ik het balgevoel niet kwijt zal zijn? Ik ben pas op mijn achttiende met basketbal begonnen. Voordien speelde ik voetbal. Een deftige basketopleiding heb ik nooit gehad. Mijn zonen waren vier jaar, toen ze het eerste balletje gooiden. Hun balgevoel is veel groter. Ik merk gewoon dat dit gevoel snel terugkomt in de voorbereiding. Op dat vlak verwacht ik geen probleem.”

Welke ploeg?

Zal Peter Van Driquelle in september zijn ploegmakkers nog herkennen? Deze vraag heeft niets te maken met zijn gezegende sportleeftijd. “Ik begrijp je argument. De voorbije maanden onderhielden we wel de contacten op de sociale media. Je kunt niet zeggen dat je elkaar uit het oog bent verloren, maar het is toch iets helemaal anders. Wellicht zie ik sommigen pas deze zomer echt terug. Op dit moment heb ik totaal geen idee wie mijn ploegmakkers zullen zijn. Het bestuur bevraagt momenteel iedereen. Ik weet bijvoorbeeld dat Thibault Leytens de voorbije maanden met de knie sukkelde. Heeft corona hem de tijd gegeven om te herstellen of zal het spreekwoord ‘rust roest’ van toepassing zijn? Ik weet het niet.”

“Het zou gewoon fijn zijn om met zijn allen weer op het terrein te staan. Van de twee gespeelde competitiematchen hebben we er één gewonnen en één verloren. Grimbergen moet gewoon een ploeg zijn die aanleunt bij de top vijf in eerste provinciale en ik zou daar graag nog even willen bij zijn. Ik ga voor de traktatie, niet voor de postkaarten.”

