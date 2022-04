Peter Van De Wiele en VV Duffel pakken op voorlaatste speeldag eerste puntje van het seizoen: “Gevierd al waren we kampioen”

De nul is van het bord voor VV Duffel. Dat de degradatie onafwendbaar was voor de Duffelaars bleek al vroeg in het seizoen, maar dat het tot de voorlaatste speeldag zou duren alvorens ze daadwerkelijk een eerste punt zouden pakken, hield niemand voor mogelijk. Het 1-1 gelijkspel van Peter Van De Wiele en de zijnen tegen KGR Katelijne en hun ex-coach Robby Van Kelst werd dan ook uitbundig gevierd.

“Al waren we kampioen”, lacht Van De Wiele. “De ontlading was enorm. We waren er al een paar keer dicht bij, maar telkens zaten de omstandigheden tegen. Dan verloren we met een goal verschil, een andere keer kregen we een strafschop tegen en een keer zelfs hadden we de pech dat een gemiste elfmeter in ons voordeel hernomen moest worden waarop de tweede poging wel raak was. Om maar te zeggen dat het, ondanks de beperking qua voetbaltechnische kwaliteit, nooit mocht zijn.”

Intensiteit

“Tot zondag dan en ik moet zeggen dat het een oververdiend gelijkspel was. Daar was men het er zelfs bij de thuisploeg over eens. Of de ontmoeting met hun ex-trainer een extra motivatie was voor de groep? Wat mij betreft zeker niet en ik heb dat ook niet ervaren tijdens de voorbereiding. Wat ik wel voelde bij de spelers, was een grote drang om zich te bewijzen. Maar dat was niet anders dan anders. Zelfs trainen doen we nog steeds aan een hoge intensiteit en fysiek is deze groep top. Wij kunnen probleemloos 95 minuten aan.”

“En wat dan gezegd van de mentaliteit? Geen enkele voetballer of atleet verliest graag elke week, maar toch haakte niemand af doorheen het seizoen. Behalve een iemand die het voetbal niet langer kon combineren met zijn universiteitsstudies. Wat dat betreft zeg ik chapeau aan alle jongens om te blijven komen en er elke week voor te gaan. Dat puntje was de beloning voor al hun harde werk.”

Eerste zege?

En nu op naar de eerste zege in de laatste wedstrijd van het seizoen? “We gaan er zoals altijd vol voor”, lacht de coach. “De druk is in elk geval weg. Want het is misschien vreemd dat er in onze situatie nog sprake was van druk, maar die nul wilden we nog absoluut uitwissen voor het einde van het seizoen. En zoveel tijd was er niet meer.”

“Of dit dan een goede voorbereiding was op volgend seizoen? De automatismen zullen er zijn, want het overgrote deel van de groep blijft samen en op wat punten en komma’s na ben ook ik akkoord voor volgend seizoen. We beginnen dus niet van nul, maar dat betekent niet dat we plots mee zullen doen bovenaan. Derde provinciale is geen speeltuin en het zal al een succes zijn als we een nieuwe degradatie vermijden. Maar dat is voor volgend jaar. Tegen Wilrijk gaan we nog een keer knallen.”