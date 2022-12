Peter Schrauwen wil met Kontich vervolg breien aan zegereeks: “We hebben duidelijk het juiste evenwicht gevonden”

De tegenstander van zondag mag dan misschien pas dertiende staan in het klassement, toch is Schrauwen duidelijk op zijn hoede voor ’s Gravenwezel-Schilde. “Er wacht ons dit weekend een heel verraderlijke verplaatsing”, weet de Kontichse T1. “Zo beschikt ’s Gravenwezel niet alleen over een gevaarlijke voorlijn. Ze hebben de laatste weken ook 9 op 15 gepakt.”

Minimum top vijf

Kontich doet nog beter met een fraaie 16 op 18. “In het begin van het seizoen was het duidelijk zoeken naar het juiste evenwicht achterin, maar nu we dat gevonden hebben en ons defensief probleem dus is opgelost, zijn we eindelijk vertrokken. Zo zijn we de laatste weken opgeklommen naar plek vijf in het klassement en daar horen we ook thuis met onze kwaliteiten. Met deze groep is de top vijf echt wel het minimum en daarom kijken we ook alleen nog maar naar boven.”

Kontich won afgelopen weekend nog met ruime 4-0-cijfers van het nummer twee in de stand Tisselt. “Heel wat jongens bij hen hebben een verleden bij ons, waardoor we erop gebrand waren om de drie punten thuis te houden. Ook de manier waarop mocht trouwens best gezien worden, want we speelden ongetwijfeld onze beste match van het seizoen tot nu toe. We wisten bijvoorbeeld dat we Tisselt niet mochten laten voetballen en dat hebben we ook niet gedaan. We hebben hen op geen enkel moment in hun spel laten komen.”

Nog iets recht te zetten

Schrauwen hoopt die lijn minstens tot aan de winterstop te kunnen doortrekken met Kontich. “Dat zal ook nodig zijn, want met ’s Gravenwezel en Retie wachten ons nog twee lastige matchen voor Nieuwjaar. Al hebben we tegen die laatste nog wel iets recht te zetten na de 3-2-nederlaag ginder. Maar eerst ’s Gravenwezel dit weekend. Dat zal al moeilijk genoeg worden. Laat ons dus maar niet te ver vooruit kijken. De eerste plaats is trouwens toch weg. Leider Berg en Dal telt bijvoorbeeld al tien punten meer en heeft ook nog een match tegoed.”

