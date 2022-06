Peter Schrauwen keert terug naar Kontich: “Het plaatje bij Helmond klopte niet helemaal”

Half februari ruilde Schrauwen Kontich nog in voor een job als assistent-coach bij de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport. “Hoewel het avontuur uiteindelijk niet lang geduurd heeft, heb ik er geen seconde spijt van”, vertelt hij. “Integendeel zelfs. Helmond is niet alleen een fantastische club. Ik voelde me er ook vanaf de eerste dag bijzonder welkom. Ik was dus heel graag gebleven en ik kon ook een nieuw contract voor twee seizoenen tekenen, maar het plaatje klopte niet helemaal en dat vond ik wel nodig als het effectief je beroep wordt.”

Iedereen blij

Kontich zag zo zijn kans schoon om Schrauwen terug in huis te halen. “Omdat de club eigenlijk nooit een vervanger voor mij gezocht heeft (T2 Peter De Peuter nam sindsdien het roer over, red.) was de keuze heel snel gemaakt. Ik was tenslotte heel graag in Kontich. Bovendien wilde de voorzitter me heel graag terug en ook de groep is altijd blijven aandringen om terug te komen. Iedereen binnen de club is dus blij dat ik terug ben.”

Schrauwen ziet met Jordi Kreydt de Kontichse topschutter van vorig seizoen in extremis wel vertrekken naar Geel. “Hoewel Jordi zijn contract eigenlijk al verlengd had, konden we hem deze stap hogerop niet weigeren na alles wat hij de afgelopen jaren voor de club betekend heeft. Het zal alleen niet evident worden om zijn vertrek op te vangen. Hij trof vorig seizoen tenslotte 24 keer raak. Hij is trouwens niet de enige van wie we afscheid hebben moeten nemen. Zo zijn onder meer ook Victor De Cock en Tivi Huygen gestopt, waardoor we toch heel wat ervaring kwijt zijn. Langs de andere kant verwacht ik heel veel van nieuwkomers Renzo Flebus (Lille), Bram Kerckhofs (Racing Mechelen) en Tim Peleman (Leest). We ambiëren in elk geval opnieuw een plek in de top vijf.”

Beerschot

Kontich hervat morgen de trainingen met het oog op de komst van Beerschot op woensdag 29 juni. Nadien gaat de riem er opnieuw even af om op 20 juli aan de echte voorbereiding te beginnen.

