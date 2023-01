Peter Reynvoet (VC Kalken): “Gent is misschien sterker, wij hebben meer wisselmogelijkheden”

Volleybal derde nationaleIn de derde nationale reeks van het mannenvolleybal staat een belangrijke derby op het programma. De beide koplopers spelen zaterdag tegen elkaar. De B-ploeg van Caruur Gent staat mooi aan de leiding, de dichtste achtervolger is VC Kalken en het ontvangt hun streekgenoten uit Gent. Er is niet zo veel verschil tussen de beide ploegen. Daarom verwacht iedereen een boeiend spektakel in de sporthal van Laarne.

Men is nog maar net aan de terugronde van de volleybalcompetitie begonnen en toch geldt deze streekderby nu reeds als een richtinggevende confrontatie in verband met de titelstrijd. Beslissend durven we het niet noemen. Er kan nog zo veel gebeuren. Bovendien ligt de ploeg van Dakwerken De Vos Denderhoutem op de loer. Zij staat op een voorlopige derde plaats.

Vergelijkbaar

VC Kalken won bijna alles, want het verloor slechts één wedstrijd dit seizoen. Inderdaad, de heenwedstrijd in Gent. De mannen van Caruur B legden een gelijkaardig parcours af, met één uitschuiver tegen Berlare-Zele. De gevaarlijke klip in Zele werd vorige week netjes omzeild door de jongens van Kalken. Het evenwicht is niet alleen op het veld, maar ook in de rangschikking zichtbaar.

“Er zijn zeker een paar zaken die bij de twee ploegen parallel lopen”, stelt trainer-coach Peter Reynvoet vast. “De competitie verloopt redelijk analoog. De spelersgroepen uit Gent en Kalken vertonen vele overeenkomsten. Beide teams hebben jonge spelers in hun rangen. Beloftevolle talenten met een hoopgevende toekomst. Ik denk dat Gent sterker is, maar wij hebben daartegenover meer wisselmogelijkheden. We hadden al te maken met een paar blessures en die hebben we knap kunnen opvangen.”

“Zaterdag rekenen we natuurlijk op het thuisvoordeel”, hoopt de ervaren trainer-coach van VC Kalken, die trouwens een verleden heeft bij de Gentse volleybalclub. “In onze sporthal in Laarne is er meestal veel publiek die kunnen ons een handje helpen. Zowat alle spelers van onze ploeg hebben nog nooit hoger gespeeld dan Nationale 3. Ik merk toch wel ambitie om hoger te gaan. Ik juich dat vanzelfsprekend toe en ik wil hen bij dit streefdoel graag ondersteunen. Niets moet, alles mag.”

