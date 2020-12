Peter Maes (STVV): “Schoonschip maken niet nodig”

Een bijzonder openhartige, hoorden en zagen we, tijdens de online persconferentie richting de match tegen Charleroi. Maar dat nam niet weg dat hij zijn woorden wikte en woog. “Ja, ik heb stress. Want ik was al even uit het vak en hier komt plots veel op me af. Maar gelukkig is het een soort stress waarvan ik hou. Hiervoor had ik stress omdat ik geen werk had. Dat knaagt aan een mens.” Meteen is het ook van moeten voor Peter Maes. Druk op de ketel, weet je wel. Want elke match zonder puntenwinst voor STVV, is in deze situatie een gemiste kans.

“Niet alles omgooien”

“Van mij ga je niet horen hoeveel punten we willen pakken tegen Nieuwjaar. Ik wil alleen dat we met een rustiger gevoel enkele dagen vrij kunnen nemen tijdens de winterstop. Dat betekent dus dat we inderdaad punten zullen moeten pakken.” Dat dit moet gebeuren met een team dat al te vaak de asfpraken miste, baart Maes geen zorgen. “Dit is een nieuw hoofdstuk. Ik heb al gemerkt dat spelers zich op training in de kijker willen spelen, sommigen doen zelfs aan overacting om me maar te overtuigen. Nu goed, ik heb intussen een beeld van de selectie, van de profielen, wie en wat. Ik heb ook al een idee van de veldbezetting, zeker naar de eerste match toe. Maar verwacht nu niet dat ik alles zal omgooien. Dat zou trouwens dom zijn in zo’n korte tijd.” Maes ontdekte ook een groep waar het goed zit tussen de spelers. “Anders dan in Genk destijds moet ik hier gelukkig niet eerst schoonschip maken in de kleedkamer. De sfeerzit nog zeer goed. Dat scheelt toch al een slok op de borrel.”

“Inspraak in versterkingen moet je verdienen”

Toch sluit Maes niet uit dat versterkingen zullen nodig blijken. “Laat me eerst rustig de spelers taxeren. Daarna zien we wel. Neen, ik heb van de bazen niet de garantie gekregen dat ik inspraak krijg. Maar daar ga ik wel van uit. Krijgen doe je dat trouwens nergens, dat moet je verdienen, onder meer door het beleid te overtuigen. Dat is me overal waar ik kwam ook gelukt. En dat zal mij ook hier lukken.” Over Charleroi dan nog. “Een ploeg die sterk begon maar intussen wat is weggedeemsterd. Zeker een ploeg waar je op dit moment punten kan pakken. Alleen zonde dat ik niet op de supporters kan rekenen. Dat is voor mij een nieuw gegeven. Die bespelen doe ik graag, zeker als ik zie dat het op het veld wat minder loopt.”