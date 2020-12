Peter Maes (STVV): “Nu op naar een riantere positie”

Voetbal Eerste klasse ASTVV zit onder Peter Maes opnieuw in een positieve flow en wil die met een overwinning tegen Beerschot ook in het nieuwe jaar meenemen. “Met dezelfde instelling als tegen Standard kunnen we een heel eind komen”, aldus de coach.

Peter Maes is nu al in zijn eerste opdracht geslaagd: aansluiting zoeken met de ploegen voor STVV in de rangschikking. “Bedoeling was nog zoveel mogelijk punten te pakken voor Nieuwjaar. Met 6 op 9 zijn we daar beter dan verhoopt in geslaagd”, aldus de coach. “Nu mogen we het niet laten hangen. We zijn er nog lang niet. Maar mits winst tegen Beerschot kunnen we onszelf wel nog voor het jaareinde in een riantere positie spelen. Dan kunnen we de belangrijke maand januari met nieuwe moed en heel veel vertrouwen aanvatten. Want in die maand zal er veel worden beslist.”

Alleen naar onszelf kijken

Zowel voor STVV als voor Beerschot geldt dat ze weinig tijd kregen om de match voor te bereiden. Bovendien ondervinden de Ratten nog de naweeën van de corona-epidemie die door hun rangen raasde. “Of zij al dan niet fysiek helemaal in orde zullen zijn, is niet onze zorg”, aldus Maes. “Wij gaan daar alvast geen rekening mee houden. Bedoeling is dat mijn spelers van meet af aan goed in de match zitten en dat tot het laatste fluitsignaal aanhouden, net als op Standard. Maar we houden wel in het achterhoofd dat wanneer het moneytimemoment aanbreekt, de laatste 15 à 20 minuten, misschien nog iets mogelijk is.”

Mentale opstoot

“Natuurlijk is de tijd tussen Standard en Beerschot kort geweest. Maar ik twijfel er niet aan dat mijn spelers met goede benen op het veld zullen staan. Fysiek is er dus geen probleem. Bovendien heeft de mentale opstoot van de afgelopen twee speeldagen er mee voor gezorgd dat iedereen gesterkt is. Neen, iedereen wil heel graag. Moet ook. Want om Beerschot te kloppen, zullen we met dezelfde ingesteldheid aan de aftrap moeten komen als op Standard. Het zou mooi zijn als we met drie extra punten het verlof zouden kunnen induiken. Een kort verlof, weliswaar. Want op 4 januari beginnen we er opnieuw aan.”