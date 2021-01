Peter Maes (STVV): “Lavalée op de plaats van Garcia”

De snelle opeenvolging van de matchen. Het is een item binnen alle clubs. Maar Peter Maes is er de man niet naar om daar veel woorden aan vuil te maken. “Vorige speeldag had Moeskroen twee dagen extra om te recupereren, nu heeft Gent er één minder. Het is een belasting voor iedereen. Het is wat het is”, aldus de coach die wel met twijfels zit omtrent de fitheid van een paar jongens. “Jorge Teixeira en Steve De Ridder hebben naweeën van de match tegen Moeskroen. Het valt nog af te wachten of ze fit geraken voor de match in de Ghelamco.”

Konaté geschorst

Daarnaast is Konaté geschorst. En Garcia vertrok. Maes: “Ik heb Garcia niet meer gezien (lacht), maar ik heb wel al beslist dat Dimitri Lavalée zijn vervanger is.” Lavalée geldt volgens onze bronnen als groot, sterk in de duels, linksvoetig en rustig in het spel. Peter Maes: “Neemt niet weg dat ik die jongen liefst wat meer tijd had gegund. Maar de omstandigheden laten dat niet toe. Ik verwacht nu in de eerste plaats van hem dat hij zijn verdedigende taken goed uitvoert. Met zijn linksvoetigheid zou hij op die positie ook iets makkelijker moeten kunnen inspelen. Maar ik weet niet goed of hij de finesse heeft van Garcia om de vrije man tussen de linies te vinden. Gelukkig kan dat ook op een andere manier.”

Niks roteren

Even was er sprake van dat Maes sowieso zou gaan roteren. “Ik weet niet vanwaar dat komt”, reageert de coach. “Ik ben dat in geen geval van plan. Daarvoor is er trouwens nog niet genoeg stabiliteit in de groep. Bovendien hebben een aantal jongens te weinig gespeeld om al echt vertrouwd te zijn met de automatismen. Gent wordt sowieso een zeer moeilijke match. Onder mijn ‘bewind’ bij STVV trouwens de eerste ploeg buiten Club die zoveel druk op de bal zal zetten. Daar zullen we oplossingen moeten voor vinden. Het is alleszins een andere ploeg dan Moeskroen. Want die spelen elke match voor een gelijkspel. Gent en wij spelen om te winnen.”