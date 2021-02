Peter Maes (STVV): “Klus tegen Lokeren zien te klaren met sterk gewijzigd elftal”

Voor Maes, maar ook voor Steve De Ridder, is de trip naar Daknam een beetje een terugkeer naar de heimat. Want ze sleten er een belangrijk deel van hun carrière. “Een stukje carrière dat verstoord werd door het faillissement”, geeft Peter Maes mee. “Maar het is wel leuk dat ik er nog een paar mensen zal ontmoeten die intussen meestapten in het nieuwe verhaal.” Toch is Lokeren-Temse nu voor Maes en consoorten een ploeg die ze door het stopzetten van de competitie niet echt goed kunnen inschatten. Daarin schuilt natuurlijk een gevaar. “Klopt. Maar we hebben hun beelden gezien van de match tegen Club Nxt en een oefenmatch tegen Olsa Brakel. Daarmee kunnen we het toch wel doen.”

Prioriteiten liggen voorlopig elders

Maes beseft dat zijn team in Lokeren-Temse vooral veel te verliezen heeft. Een makkie zal het volgens hem, ondanks het klasseverschil, zeker niet worden. “Ik moet om diverse redenen wisselen, zoals ik al zei. Er is het programma, wat ongemakken bij spelers, het zware veld daar, Oostende dat zaterdag al wacht. Dat en het feit dat ik met een andere veldbezetting zal moeten uitpakken, zal onze automatismen zeker niet ten goede komen. En toch zullen we hun blok moeten ontwrichten. Geen makkelijke opdracht, maar het geeft me ook wel de gelegenheid om een aantal jongens aan het werk te zien die ik tot op heden nagenoeg niet aan het werk zag. Het is hun kans om zich te tonen.

Genk een afgesloten hoofdstuk

Voor de man die met Lokeren twee bekers won, betekent winnen tegen Lokeren-Temse een ontmoeting met alweer een ex-ploeg in de volgende ronde, Racing Genk met name. Of hij daarnaar uitkijkt, wilden we weten. “Neen”, antwoordt Maes kort. “Dat is een afgesloten hoofdstuk. Maar als we zover geraken is het wel een nieuw gegeven in de beker. Dan kan die bekercompetitie misschien wel weer op mijn prioriteitenlijstje worden bijgeschreven. Maar zover zijn we nog niet. Dat zijn zorgen voor later.”