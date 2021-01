Peter Maes (STVV): “Het doel is nog niet bereikt”

Van de hel naar de hemel... Dat is het gevoel dat er bij STVV en zijn supporters heerst na tien matchen onder Maes. Zijn verdienste, want hij plaatste in tegenstelling tot zijn voorganger de pionnetjes op de plaatsen waar ze thuishoorden. Spelers die er al waren, blijven groeien. Winterversterkingen vallen ongelooflijk mee. Lavalée speelt alsof hij altijd al een kanarie is geweest, Mboyo is een woelwater wie je de bal altijd kwijt kan, Brüls zorgt met zijn goede voeten voor extra creativiteit.

Doelstellingen bijstellen

Peter Maes was na afloop echter de nuchterheid zelf, wuifde alle lof weg en hield de voetjes op de grond. “Het doel is nog niet bereikt, ook al hebben ‘wij’-en ik zeg wij- hier in zeer korte tijd iets neergezet. Dit moet nog een vervolg krijgen. Niet dat de redding al een feit is, maar misschien moeten we onze doelstellingen nu in de andere richting wat bijstellen. Nog negen matchen te gaan, nog 27 punten te pakken. Daarin moeten we er vol tegenaan blijven gaan.” Maes loofde trouwens zijn groep. “Die onverzettelijkheid, die gretigheid... Dat is wat ik wil zien, en dat is wat ons vandaag die ruime overwinning heeft opgeleverd. Je voelde al heel snel dat we het niet meer wilden weggeven.”

Beker zegt me wel iets

Punten weggeven als in Gent, bedoelde Maes. “Die match lieten we inderdaad twee punten liggen. De ontgoocheling na afloop was daar bijzonder groot. Maar de manier waarop mijn spelers dat ‘verlies’ tegen Cercle wegspoelden, siert hen. De spelers hebben alles gegeven, zij hebben perfect hun momenten gekozen, ook op stilstaande fases. Met dank aan Davy Heymans die op dat vlak perfect werk levert. Nu naar Lokeren. Mooie match. Terug naar mijn oude werkgever, terug naar de beker. Die beker, die zegt me wel iets, zoals je weet. Dat daarna Genk wacht, nog een ex-werkgever? Onthoud wat ik zeg, de eerste match is meestal de moeilijkste. Eerst dus voorbij Lokeren zien te geraken.”