Peter Maes (STVV): “Echt wel voor resultaat tegen Club”

De negen punten die STVV voor de winterstop onder Maes op de valreep binnen haalde, zorgt voor bijzonder veel vertrouwen in de Truiense kleedkamer. “Die oogst was beter dan verhoopt en maakt dat we nu meer ontspannen tegen Club Brugge aan de slag kunnen”, aldus Maes. “Alles wat we tegen hen pakken is meegenomen. Het was anders geweest als we die driepunters niet hadden geoogst. Dan was het meer met het mes op de keel geweest. Maar laat je door niks of niemand om de tuin leiden. We gaan echt wel voor een resultaat tegen Club Brugge.”

Brüls en Mboyo inzetbaar

Maes kan tegen Club in principe al rekenen op de nieuwkomers Brüls en Mboyo. Of ze ook in actie zullen komen, laat hij in het midden. “Brüls heeft de hele week met ons meegetraind, heeft kennis gemaakt met onze automatismen en weet wat van hem wordt verwacht. Of hij aan de aftrap komt, kan ik nu niet zeggen. Mboyo heeft vrijdag pas een eerste keer met ons meegetraind. Voor hem ligt het allemaal wat anders. We hebben ook nog tijd tot zondag. Maar ook hij is topfit en is in principe is ook hij inzetbaar. Brüls en Mboyo zijn alvast gasten die mij meer mogelijkheden bieden in de manier van spelen.”

Caufriez geschorst

Eén van de spelers die Maes zal moeten missen, is Max Caufriez, want geschorst. “Dat betekent niet dat ik van plan ben om het hele systeem om te gooien”, aldus Maes die op die positie in principe zal beroep doen op Sankhon. Toch spuit hij mist. “Op Standard ben ik moeten overstappen naar een viermansverdediging. Ook dat werkte perfect, en dus ben ik er nog niet uit.” Daarnaast is Steve De Ridder licht geblesseerd. “Hij heeft last van een lichte contractuur. Maar in principe geraakt hij klaar voor de match.” Intussen geraakte bekend dat Santiago Colombatto op vertrekken staat. Dries Wouters, vertrekkend bij Genk, zou een goede optie zijn, opperden wij. “Natuurlijk zou een gast als Dries Wouters een meerwaarde zijn voor ons team”, besloot Maes.