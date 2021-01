Peter Maes (STVV): “De wittebroodsweken zijn voorbij”

STVV staat dit weekend tegenover revelatie OH Leuven, de ploeg van ex-coach Marc Brys. Voor de Kanaries en voor heel wat andere ploegen de start van een cruciale periode waarin de matchen elkaar snel opvolgen en waarin punten moeten gepakt worden om onderin weg te geraken.

Ploeg van sluitschutters

“Tegen OH Leuven nemen we vooral de intensiteit en beleving van onze tweede helft tegen Club mee”, aldus Peter Maes. “Het was een voorbeeld van hoe je vanuit een haast uitzichtloze situatie moet terugvechten. Toch moeten we beseffen dat het een heel andere match zal worden. OH Leuven denkt anders dan Club, zal minder ruimte laten, en zal in de omschakeling rekenen op zijn sluipschutters. Die driehoek Henry, Mercier, Sowah is zeer moeilijk te verdedigen. Het zal er op aankomen de focus te behouden, juiste keuzes te maken en onze momenten te kiezen.”

Naar een eigen identiteit

Zich aanpassen aan de tegenstander zal dus deels nodig zijn. Al wil Maes daar niet te ver in gaan. “We werken aan een eigen identiteit. Die moeten we verder ontwikkelen. Het is een evolutie. Maar eens we die identiteit hebben, de kapstokken waar we altijd op kunnen terugvallen, dan hoeven we ons niet meer aan te passen. Vandaar ook dat er oefenmatchen worden ingelast. Bovendien moeten sommigen nog leren om de werkattitude van tijdens de match ook door te trekken naar de trainingen. Want daar moeten ze beter worden. Tegen Westerlo zag ik al wie meewil en niet meewil. Ook in dat opzicht zijn oefenmatchen zeer leerrijk.”

Uit hun comfortzone

Maes zei het niet met zoveel woorden, maar tegen OH Leuven zullen Brüls en Mboyo in de basis starten. “Ook dat zal aanpassingen vragen”, aldus Maes. “’Pelé in plaats van Nazon betekent iets andere looplijnen. En dus zullen anderen uit hun comfortzone moeten treden, ook al doen ze dat misschien niet zo graag. Ik ben benieuwd hoe ze het allemaal oppikken. Maar ik ga ervan uit dat iedereen wel beseft dat de wittebroodswerken intussen voorbij zijn en dat ik van iedereen het maximale verwacht.”