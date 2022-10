Peter Lippens, nieuwe T1 bij SVK Maldegem: “Maldegem is een club met standing”

SVK Maldegem gaat na het vertrek van Philibert De Vlaeminck verder met Peter Lippens. Die had in het verleden het sportieve roer in handen bij clubs als FC Lembeke en FC Sleidinge. Voorzitter Kiran Van Landschoot geeft tekst en uitleg bij deze keuze.

“Gunther De Smet en Peter Lippens passeerden de revue en hoewel we bij Gunther De Smet ook een goed gevoel hadden, waren we duidelijk gecharmeerd door de visie van Peter Lippens. De insteek zal anders zijn dan die van Philibert De Vlaeminck, coach over wie we zeker tevreden waren. Peter mag zijn eigen koers varen, krijgt ‘carte blanche’.”

Standing

Voor Lippens wacht de uitdaging om Maldegem weer op de rails te krijgen. Na de 2 op 18 van de voorbije weken is weg raken uit de kelderverdieping de eerste ‘challenge’. Lippens kijkt uit naar deze nieuwe uitdaging. “Het is zo dat ik na mijn passage bij Sleidinge er niet uit was of ik nog ergens T1 wou worden. Maar ik wist dat er nog wel iets op mijn pad zou komen. Ik heb mij kandidatuur in Maldegem gesteld en voelde dat we meteen op dezelfde golflengte zaten. Dit is toch een club met ‘standing’ en ik zie er naar uit om deze groep te leiden.”

Tribune

Lippens zal zaterdag de wedstrijd nog vanuit de tribune volgen. De coaching zal gebeuren door Geert Troch, Stijn Hertleer en Nick Bauwens. Een bewuste keuze. “Ik ken de spelersgroep natuurlijk behoorlijk goed, maar natuurlijk ook niet goed genoeg om meteen een selectieknoop door te hakken en tactische keuzes te maken. Ik zie het ook als een kans om kennis te maken met deze groep. Donderdag zal ik dus ook de training nog niet leiden.”

Ambitie

Wat mag de ambitie nog zijn van Maldegem? Lippens wil zichzelf en de groep niet te veel druk op leggen. “Maldegem heeft geen ambitie uitgesproken en dat doe ik ook niet. Ik ben ervan overtuigd dat deze ploeg een heel stuk beneden zijn mogelijkheden geklasseerd staat. Maar hoe hoog we nog kunnen eindigen is niet in te schatten. Ik ben blij dat de club iemand uit het eigen huis koos om T2 te worden. Niels Savat is ook iemand die de juiste snaren wel zal weten te betokkelen en daar kunnen we enkel wel mee varen.”