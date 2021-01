Peter Hanne (VP Gits): “We waren nochtans goed gestart”

Peter Hanne draagt bij de Patronaatsjongens al een vijftiental jaar de voorzitterssjerp en vreest dat er de eerstkomende maanden niet meer gevoetbald zal worden. “Het stopzetten van de competitie lijkt me een logische beslissing want uiteraard kan een provinciale club als VP Gits enkel maar overleven als de kantine open mag”, stelt Peter Hanne. “Die kans is momenteel quasi onbestaande zodat we ons verder geen onnodige begoochelingen meer moeten maken. Het is zelfs hoog tijd dat er nu - wellicht vandaag - een definitieve beslissing valt.”

Prima start

“Voor ons zou een annulatie van de competitie alvast spijtig zijn want we waren dit jaar ambitieus van start gegaan. Vorig jaar tuimelden we uit derde provinciale en die verloren plaats willen we zo snel als mogelijk terug innemen. Onder Ringo Taillieu, die terug het trainerschap opnam, waren we prima gestart. We boekten een puike tien op twaalf, waren goed op dreef en stonden in een goede positie om voor de prijzen mee te doen, zeker nu de competitie zou gehalveerd worden. Goed, het zal wellicht een maat voor niets geweest zijn maar een stopzetting blijft volgens ons de beste oplossing. Het wordt dus uitkijken naar volgend seizoen, waarin we opnieuw met de nodige ambities van wal zullen steken. VP Gits hoort immers op zijn minst in derde provinciale thuis zodat we zo snel mogelijk uit vierde provinciale willen weggeraken.”