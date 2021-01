Peter Devos puzzelt aan toekomstige ploeg: “Terugkeer ex-spelers bewijst dat het goed vertoeven is bij FC Gullegem”

“Het klopt dat we ons in vergelijking met dit seizoen verjongen”, aldus Devos. “Nogal wat ervaren jongens verlaten de club. Erwin Seignez koos voor White Star Lauwe, Benjamin Lutun voor Nieuwkerke en Lauden Hugelier voor Menen. Omdat Robbe Dekiere onze voorkeur genoot voor de positie van diepe spits zal ook Dempsey Vervaecke, die niet complementair is met Dekiere, de club verlaten. We moeten keuzes maken.”

“Neem daarbij dat Martijn Monteyne een punt zet achter zijn carrière en het is inderdaad opvallend dat nogal wat oudere spelers Gullegem verlaten. Voorts verdwijnen ook Thomas Coopman (Wielsbeke), Jarne Jodts (Zwevezele), Robbe Bakelandt (Roeselare-Daisel), Jarno Vervaque (op zoek naar een profclub, red.) en Rodrigue Dutoit uit beeld bij FC Gullegem.”

Kern samenhouden

“Twee weken geleden begonnen de spelersonderhandelingen”, vervolgt Devos. “De insteek was om de kern zoveel mogelijk samen te houden. Vooral dan omdat de groep goed aan elkaar hangt. Robbe Dekiere, Jeroen Doornaert, Lennart Sampers, Brandon Vanderbeken, Victor Vandewiele, Jens Decoster, Kevin Henneuse, Benjamin Bonte, Andres Dewaele en Jorn Braekeveld verlengden in die optiek al hun contract. De al eerder opgesomde vertrekkers worden vervangen door onder meer Viktor Notebaert die overkomt van Harelbeke, Louis Coetsier (Anzegem) en Aron Defevere (Oostnieuwkerke). De twee laatstgenoemden hadden al een spelersverleden bij FC Gullegem en komen graag terug.”

“Dat nogal wat spelers willen terugkeren bewijst dat het hier goed vertoeven is. De voorbije twee weken maakten me duidelijk dat FC Gullegem een heel familiale club is geleid door hardwerkende mensen met realistische ambities”, aldus Devos. “Wat die ambities zijn? FC Gullegem de komende jaren in tweede nationale laten voetballen. Daarom is het behoud realiseren met Gullegem in het post-coronatijdperk, onze eerste betrachting.”

André Vantomme

“FC Gullegem sprak me aan omdat de club in tweede nationale zit. Ook al is de reeks door het promoveren van Knokke, Winkel en Mandel iets meer Oost-Vlaams getint, toch blijft het volgens mij de mooiste amateurreeks voor West-Vlaamse clubs. We bekampen week na week mooie ploegen. Neem daarbij dat ik eveneens onder de indruk was van de schitterende accommodatie van FC Gullegem en mijn keuze was snel gemaakt.”

“Het heeft trouwens niet veel gescheeld of ik had een verleden als speler bij FC Gullegem. Toen ik twintig jaar was en bij FC Roeselare voetbalde is wijlen André Vantomme wel vijf keer komen aankloppen bij ons thuis. Mijn vader hield de deal toen tegen. Meer dan dertig jaar na datum, ben ik toch op de Poezelhoek beland. Alsof het zo moet zijn.”

Nog dit: de club staat dicht bij een overeenkomst met kapitein Efram Vansuypeene. Een terugkeer van Indy Vancraeyveldt (KRC Harelbeke) valt niet uit te sluiten. De tweedenationaler is bovendien geïnteresseerd in Carlo Damman (Knokke FC).

Lees ook: voetbal in tweede nationale A