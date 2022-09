Peter Claessens (T1 De Kempen): “We stellen onze oorspronkelijke ambities een beetje bij”

Of De Kempen klaar is om de strijd aan te gaan, zullen de komende weken uitwijzen. De oefencampagne verliep niet altijd over rozen. Enkele spelers moesten, omwille van een blessure, afhaken. Waardoor de kern ineens kleiner werd. “Op basis van de resultaten kunnen we niet ontevreden zijn”, zegt Peter Claessens. “Maar dat is in deze fase niet van belang. Het feit dat we op enkele spelers geen beroep meer kunnen doen, is de aanleiding geweest om in extremis op zoek te gaan naar bijkomende versterking.”

Ilias Van Nuffel

Net voor de start van de competitie is dat geen evidentie. Maar de relaties die Claessens in het voetbal heeft, leidden uiteindelijk toch naar een bijkomende versterking. Ilias Van Nuffel kwam over van Racing Mechelen. “Ilias is een spits die de voorbije week heeft meegetraind. We mogen van die jongen niet meteen wonderen verwachten. Of hij zaterdagavond al dan niet in de kern zal zitten, zal van verschillende factoren afhangen.”

Ambities

Toen Peter Claessens eind mei zijn overgang naar De Kempen maakte, was het bedoeling om de strijd voor de vijfde plaats aan te gaan. Intussen zijn die plannen gewijzigd.

“Samen met mijn sportieve staf hebben we de balans van de voorbije weken opgemaakt. Op dit moment moeten we durven toegeven dat de echte top voor ons te hoog is gegrepen. Dat heeft niks te maken met de inzet van de groep. Blessures maken nu eenmaal deel uit van de sport. Persoonlijk verwacht ik dat er voor De Kempen een rol in de middenmoot is weggelegd. Als we een rustig seizoen door kunnen maken, mogen we tevreden zijn. Bovendien staan er opnieuw verschillende jonge spelers klaar om hun kans te grijpen. Via de B-ploeg, die vorig jaar sterk voor de dag kwam, is het de bedoeling om eigen talenten klaar te stomen.”

