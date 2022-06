Peter Claessens is nieuwe T1 van De Kempen: “Het project met de jeugd spreekt mij enorm aan”

Peter Claessens wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van De Kempen. De Kempische fusieclub, die het behoud in derde amateurklasse niet kon verzekeren, blijft in eerste provinciale het accent leggen op de jeugdwerking. De voorbije dagen maakte de nieuwe T1 kennis met zijn spelersgroep.

Peter Claessens was vorig seizoen nog werkzaam bij een reeksgenoot van De Kempen. Maar halfweg de competitie nam Berlaar Heikant, dat eveneens degradeerde, afscheid van zijn trainer.

“Ik moet toegeven dat dat nieuws hard is aangekomen”, geeft de Schotenaar toe. “We hadden geen te beste heenronde gespeeld, maar dat had vooral te maken met het gegeven dat diverse spelers met een langdurige kwetsuur aan de kant zaten. Ik had de hoop en de ambitie om met Heikant het behoud te verzekeren. Maar dat zijn zaken die gebeuren in het voetbal. Intussen is de drang om er in te vliegen heel groot.”

Interesse

Verschillende clubs toonden de voorbije maanden interesse om Peter Claessens in huis te halen. “Je kan blijven wachten op zaken die misschien toch niet komen. Mijn eerste gesprek met de mensen van De Kempen zat meteen goed. Vooral de ambitie om te kunnen werken met de jeugd spreekt mij enorm aan. Dit is een project dat meerdere jaren omvat. Samen met andere mensen van de technische staf heb ik deze week in kleine groepjes de spelers ontmoet. Die eerste bijeenkomst was belangrijk om mekaar te leren kennen en mijn manier van werken uit te leggen. Midden juli hervatten we de trainingen.”

Zware reeks

Peter Claessens heeft, zowel als speler als trainer, een goed gevulde loopbaan achter de rug. Maar buiten Zwarte Leeuw was hij in de Kempische regio nog niet aan het werk.

“Nochtans ken ik de regio van Kasterlee erg goed omdat mijn grootouders er woonden. Ik woon zelf in Schoten maar die afstand vormt geen probleem. Die nieuwe omgeving spreekt mij erg aan. Het is geweten dat eerste provinciale een zware reeks is. Met enkele ploegen die er bovenuit steken. Gevolgd door een ruime middenmoot. Met het jeugdig enthousiasme dat De Kempen typeert kijk ik hoopvol naar de toekomst.”