Peter Beeckman en Don Bosco Gent staan voor matchen van de waarheid: “Er moet nagedacht worden over dit format”

Handbal eerste nationaleDe play-downs gaan dit weekend van start in eerste nationale en in die nacompetitie strijden drie clubs voor het behoud. Don Bosco Gent neemt het daarbij op tegen Olse Merksem en HC Doornik. Peter Beeckman, coach bij DB Gent, is ervan overtuigd dat zijn ploeg over goede papieren beschikt om ook volgend seizoen in de hoogste nationale reeks te spelen.

“Een favoriet en een underdog aanduiden is moeilijk”, laat Beeckman weten. “Op eigen veld wonnen wij de confrontaties met Merksem en Doornik, maar ginds gingen we de boot in. De vorm van de dag en de efficiëntie voorin zal de komende maanden het verschil maken. Ik ben er echter van overtuigd dat als wij ons gebruikelijke niveau halen, wij zes keer kunnen winnen. Helaas nopen de omstandigheden vaak naar een situatie waarin wij ons beste niveau niet kunnen halen.”

DB Gent sukkelt al een heel seizoen lang met blessurelast en ook in de play-downs zal coach Beeckman niet kunnen rekenen op enkele sterkhouders. “Het is inderdaad roeien met de riemen die ik heb”, vervolgt Beeckman. “Kwalitatief was deze kern sterk genoeg om de top zes te halen, maar het mocht niet zijn. Een ander heikel punt is dat we naar mijn mening ook te weinig trainen om het volledige potentieel uit deze spelersgroep te halen. Op dit niveau ligt het verschil tussen winst en verlies bij details. We hebben enkele cruciale matchen met één of twee doelpunten verschil verloren, die we allicht wel gewonnen hadden, indien we wat meer trainingsethos voor de dag legden. Onze jongens worden niet betaald en geven zo vaker de voorkeur aan hun werk, studies en familiale omstandigheden, terwijl spelers bij de concurrentie wel vaak vergoed worden en zo meer gemotiveerd zijn om wekelijks te komen trainen.”

Vervelende pauzes

Het competitieformat is ook een doorn in het oog van Beeckman.

“Ergens kan ik de geslonken motivatie van mijn jongens niet kwalijk nemen als je naar de wedstrijdkalender van dit seizoen kijkt. De ene week speel je, waarna je twee weken geen match hebt, om dan opnieuw één match te spelen. Soms kom je twee keer in actie in dezelfde week, om dan opnieuw drie weken stil te liggen. De komende play-downs zijn in hetzelfde bedje ziek. We spelen een driehoekstoernooi van zes wedstrijden, verspreid over drie maanden. Het is zeer vervelend om zo vaak stil te liggen en om die focus zo lang aan te houden. Ik hoop dat ze hier in de toekomst eens grondig over zullen nadenken”, besluit Beeckman.

