Peter Beeckman en Don Bosco Gent sluiten ongeslagen de playdowns af: “Bewezen dat we de beste ploeg waren”

Gent had het nochtans niet onder de markt tegen Doornik op de slotspeeldag. De Oost-Vlamingen doken met een 15-10-achterstand de kleedkamer in. Ze wisten alsnog de overwinning mee te nemen na een ijzersterke tweede helft: de ploeg van trainer Peter Beeckman klokte af op een knappe 26-28-overwinning.

“We waren de beste ploeg in de playdowns en hebben dat ook getoond”, maakt de coach zich sterk. “Na een wisselvallig seizoen vol blessureleed kon ik de voorbije weken wel met een ruime kern spelen en dat wierp zijn vruchten af. Ook na ons gelijkspel op de eerste speeldag heb ik nooit getwijfeld. We speelden in Merksem een goede partij, maar misten wat efficiëntie. Dat hebben we in de drie matchen erna wel getoond.”

Anders uitgedraaid

Het was voor Beeckman dan ook een uitgemaakte zaak dat Gent goed zou presteren in de playdowns, ook al was er deze jaargang geen degradatiegevaar wegens een forfait aan de start van het seizoen. “Elke ploeg in de playdowns kon evengoed in de play-offs staan en omgekeerd”, vervolgt de oefenmeester. “Het verschil tussen onze concurrentie is bijzonder klein. Zo wonnen we dit seizoen al tegen Sasja HC, dat nu aan de leiding staat in de play-offs. Wij sukkelden nogal met vervelende blessures en hebben bijzonder veel matchen met het kleinste verschil verloren. Het kon er evengoed anders uitgezien hebben.”

“In deze playdowns was het zaak om nog eens het vuur aan de lont te steken en mijn jongens te motiveren om te tonen dat ze thuishoren in deze reeks. Volgend seizoen starten we met een nieuwe lei en vol vertrouwen aan onze nieuwe campagne”, aldus Beeckman tot besluit.

