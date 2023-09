Peter Bauwens (Tarteletto-Isorex): “Buitenlandse rittenkoersen voor ons team steeds interessanter”

voetbal eerste nationale Jens Naessens bekert met Knokke tegen Seraing: “Veel nieuwe jongens bij Metallo’s, maar Lepoint is oude bekende”

In het kader van de Croky Cup krijgt Knokke FC zondagnamiddag gewezen eersteklasser Seraing over de vloer. Voor Jens Naessens, nieuwe spits van de kustploeg, een weerzien met Christophe Lepoint. Met Zulte Waregem wonnen zij in 2017 de Beker na strafschoppen tegen KV Oostende.