Peter Bauwens haalt Alfdan De Decker naar Tarteletto-Isorex: “Nog één plaats vrij voor grote naam”

Die laatste nieuwkomer zou Guillaume Van Keirsbulck of Laurens De Vreese kunnen zijn. Eerstgenoemde is na het stopzetten van het CCC Team op zoek naar een contract voor 2021 en hoopt alsnog een plaatsje te krijgen bij Intermarché-Wanty-Gobert of Team Qhubeka-ASSOS. Wat ook geldt voor De Vreese, na zes jaar op de keien bij Astana. “Die mannen wachten liever nog wat af. Ik wacht ook en heb tijd tot 30 december om alles rond te krijgen”, aldus Peter Bauwens. “Alfdan De Decker tekende eind vorige week. Ik denk dat hij nog net iets sneller is dan Michael Van Staeyen en ook nog wat rapper dan Enzo Wouters. Alfdan wil voor podiumplaatsen in 1.1-koersen zorgen. Als ik niet tot een akkoord kom met Van Staeyen heb ik iemand in zijn plaats. In mijn team heb ik nog één plaats over. Ik hoop dat die door een grote naam kan worden ingevuld.”

Seizoen start in Turkije

De Decker sprintte zich begin dit jaar op het podium van de Grote Prijs Jempi Monseré in Roeselare, na Fabio Jakobsen en Timothy Dupont. In 2018 sloot hij de Schaal Sels als tweede af, eveneens na Dupont. En vorig jaar pakte hij aan het einde van de Grote Prijs Marcel Kint in Zwevegem de derde podiumplek na rasspurters als Bryan Coquard en Nacer Bouhanni. “Misschien kan Alfdan De Decker bij ons doorgroeien”, gaat Bauwens voort. “Ik denk dat wij met onze ploeg een programma rijden dat best bij hem past. Stilaan krijg ik een beetje zicht op wat we zullen kunnen rijden.”

“De Ster van Bessèges zullen we niet doen, want de organisatoren gaan van zestien naar twaalf ploegen. We starten met de Turkse rittenkoers Ronde van Antalya. Daarna zouden Le Samyn en de Grote Prijs Jempi Monseré op onze kalender moeten komen. Ik hoop dat we de kans krijgen om als enige Belgische continentale ploeg Kuurne-Brussel-Kuurne te rijden”, besluit Bauwens. “In het openingsweekeinde is Gent-Staden al geschrapt. De Ronde van Drenthe van half maart is verdaagd en wordt wellicht in het najaar gereden.”