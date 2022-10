Petegem zet tegen Westhoek 0-3-achterstand om in 4-3-winst: “Na één op zes de zege die we nodig hadden”

Bewogen eerste helft op Petegem. Met ref De Beuckelaer in een hoofdrol. Eerst werd hij door de bezoekende bank zwaar op de korrel genomen. T1 Debo en assistent Cauwelier kregen geel. Intussen straften Scholaert en invaller Gantois (2x) foutjes bij Sparta genadeloos af. “Nadien deed Olivier Luckx de partij tegen zijn ex-ploeg kantelen”, vond Sparta-trainer Bert Dhont. “Zowel de 1-3 via Anton Vanborm als de 2-3 via Thomas Vande Velde komen langs hem. Net voor de rust moet hij ook een penalty krijgen voor hands. Dat had de 3-3 kunnen zijn en ook nog eens een tweede gele kaart voor bezoeker Jodts want hij was al geboekt.”

Dhont moest de hele tweede helft achter de omheining volgen. Hij zag even voorbij het uur middenvelder Ralph Ameys gelijkstellen. “We hadden de partij in handen”, benadrukte Dhont. “Naarmate de minuten vorderden wist ik dat Lorenzo Berwouts de sleutel in handen had. Van de 22 spelers tussen de lijnen had hij de beste voeten. Al was er twee minuten voor tijd geluk mee gemoeid. Hij raakte de bal niet goed. De bezoekende keeper zette net een stapje vooruit en stond op het verkeerde been. Het is dat het zo moest zijn. Dit is een zege die we, na één op zes, nodig hadden. Op psychologisch vlak gaat ons dat een enorme boost geven. Ook omdat we door het uitvallen van Davy Joye, Sam Blancke en Gianni Swennen (kruisbandletsel?) en de schorsingen van Rienes Vanborm en Maxime Maes met een onuitgegeven elftal speelden.”