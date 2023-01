Petegem zet tegen Oudenaarde 0-2 om in 3-2, maar slikt toch gelijkmaker: “Moeten we mee kunnen leven”

Voetbal tweede nationale AAlweer spektakel in Petegem. KSV Oudenaarde zette groen-zwart kort na de rust op 0-2, maar in zes minuten deed de thuisploeg de partij kantelen naar 3-2. De bezoekende kapitein Heirwegh stelde snel gelijk, wat ook verdiend was.

Oudenaarde begon uitstekend bij de leider en dwong in het openingskwartier een viertal kansen af. Thuisdoelman Tom Vandenbossche was bij de zaak. “Een moeilijk eerste kwartier”, gaf trainer Bert Dhont toe. “Tijdens de rust heb ik het gezegd: we speelden tegen een goed Oudenaarde. Tegen ons zijn zij altijd goed. In het tweede deel van de eerste helft voetbalden wij wat lager. Om zo de ruimte in onze rug weg te nemen. Dan was het evenwicht hersteld.”

Berwouts duwde een doorsteek van Rienes Vanborm voorbij de tweede paal. Dat was voor de rust de enige mogelijkheid van de Spartanen die goed uit de kleedkamer kwamen, maar twee goals slikten. Mézine opende de score op een slimme pass van Cnudde. Even later kopte Jourquin een corner van Heirwegh in. Trainer Dhont gooide meteen Luckx in het veld voor Dhulster. Een voorzet van Van Den Heede werd aan de tweede paal door Joye afgerond. Drie minuten later verzilverde Maes een vrije trap van Joye. Nog drie minuten verder lietJoye z’n tweede van de match optekenen. Van 0-2 naar 3-2 in zes minuten!

Joye valt uit

“Als coach ben je ongelooflijk fier als je team zoveel weerbaarheid toont”, gaat Dhont verder. “We slikten op alweer een goeie actie van de bezoekers de gelijkmaker. Goed uitgespeeld, met veel drang naar voor afgewerkt. Drie goals tegen, dat is veel. Dus moeten we met dit gelijkspel kunnen leven. We zijn zes matchen op rij ongeslagen. De groep is ontgoocheld met deze puntendeling. Dat siert hen, maar we mogen niet met negativiteit naar huis gaan.”

Toch zijn er zaken die zorgen baren. Anton Vanborm liep tegen Jong Cercle een letsel aan de mediale band van de knie op en zal nog enkele weken out zijn. Davy Joye ging, op het moment dat Heirwegh gelijkstelde, naar de kant. “Met een verrekking of een klein scheurtje, ook hij zal wel twee of drie weken buiten strijd zijn”, vermoedde Dhont. “Wat betekent dat Olivier Luckx volgende week uit bij Merelbeke zijn kans zal krijgen. Ook vandaag viel hij weer uitstekend in.”

