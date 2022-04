Petegem blijft op titelkoers na 0-2-winst tegen gehavend Merelbeke

De Spartanen begonnen aan de lastige verplaatsing naar de Moerkensheide in de wetenschap dat Merelbeke niet op volle sterkte kon aantreden. “We wisten dat Merelbeke heel wat sterkhouders miste”, aldus Lorenzo Berwouts, maker van de openingsgoal. “We wilden hen meteen bij de keel grijpen. Zonder baas te zijn hadden we wel meer overwicht, maar waren we opnieuw niet efficiënt. Dat is de laatste weken wel een probleem.”

“We lieten in de eerste helft enkele kansen liggen en kwamen na de pauze toch verdiend op 0-1. Daarna kreeg Merelbeke mogelijkheden om op gelijke hoogte of misschien zelfs op voorsprong te komen. Dat gebeurde niet en enkele minuten later profiteerde Rienes Vanborm van een geharrewar om de 0-2 te maken.”

Door de nederlaag van eerste achtervolger Ninove bij Dikkelvenne telt Petegem nu zeven punten meer dan Lokeren-Temse, dat tweede wordt. “De titel komt steeds dichterbij maar we moeten het match per match bekijken”, houdt Berwouts de voeten op de grond. “Volgende week hebben we een lastige verplaatsing naar Olsa Brakel en nadien krijgen we Zwevezele op bezoek. Als we het daarin laten afweten wordt alles te herdoen.”

Halve basisploeg afwezig

KFC Merelbeke zag de komst van de leider met lede ogen tegemoet. “We moesten heel wat verschuivingen doen en wisten niet wat we mochten verwachten", aldus aanvoerder Roy Bultheel. “Achterin ontbraken Matthias Lievens, Dean Van Den Winckel en Ayron Verkindere, op het middenveld viel nog Rob Van Der Wilt uit en voorin deden we het zonder topschutter Bob Straetman. Dat is al een halve basisploeg.”

“Met Gilles Verhelst als debutant en enkele beloften op de bank verdient iedereen een pluim voor de prestatie, want in vijf jaar tijd was dit onze beste wedstrijd tegen Petegem. Met wat geluk zat er zelfs een punt in. In de tweede kregen we twee à drie grote kansen om op gelijke hoogte te komen. Ondanks de nederlaag ben ik enorm trots op hoe we in deze omstandigheden hebben gespeeld.”

KFC Merelbeke – KFC Sparta Petegem 0-2

KFC Merelbeke: Maes, Verhelst, Rogiers, Van Laere, Verheyden, Seynaeve, (85’ Sari), Lagrou (79’ De Bruyne) De Ruyver, Falzone (79’ De Schryver), Bultheel, Hilal

KFC Sparta Petegem: Vandenbossche, Berwouts (70' Swennen), Van Den Heede, De Wulf, Ameys, R. Vanborm (74’ Denoulet), Joye (83’ D’Hulster), Van Steenkiste, Weytens, Blancke, A. Vanborm

Doelpunten: 54’ Berwouts (0-1), 62’ R. Van Borm (0-2)

Gele kaarten: Seynaeve, De Ruyver, De Schryver