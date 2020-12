Petar Golubovic staat weer in het Kortrijks elftal: “Ik kom altijd terug”

Op de parking van KV Kortrijk staat altijd een opvallende wagen met Italiaanse nummerplaat. Hij is van Petar Golubovic, een herinnering aan zijn drieënhalf jaar verblijf in Italië waar hij bij Pisa zowaar onder Gennaro Gattuso speelde. Einde seizoen is de Serviër ook einde contract en hij weet nog niet waar de toekomst hem zal brengen.

AS Roma kocht Golubovic in januari 2014 op zijn 19 voor 1 miljoen euro bij OFK Belgrado, een van de clubs in zijn geboortestad. Hij werd er al de volgende dag uitgeleend en dat ging zo door tot Novara hem inlijfde en een jaar later transfervrij liet gaan naar KV Kortrijk.

“Ik heb veel goede herinneringen aan Italië”, zegt Petar. “Ik speelde in de Serie B onder Gattuso die nu Napoli coacht. Ik heb er veel ervaring opgedaan, want nergens beter leer je verdedigen dan in Italië.” Pas in zijn laatste jaar in de calcio werd hij van flankverdediger omgeturnd tot centrale verdediger. “Ik voel me goed in een driemansdefensie zoals we nu spelen, maar met vier achterin ligt me ook wel.”

“Ik twijfel nooit aan mezelf”

Het probleem van Petar Golubovic is dat hij nooit helemaal zeker is van zijn plaats. “Toen ik hier kwam in de zomer van 2018 stond ik meteen in de ploeg, maar vanaf de vierde speeldag liet Glen De Boeck me aan de kant,” vertelt hij met enige bitterheid. Hij bleek een slachtoffer van de 3-0-nederlaag op Club Brugge. “Als de anderen de matchvormen voorbereidden, moest ik zonder uitleg met de jongeren verder trainen.” Twintig wedstrijden bleef hij uit het team, haast altijd zelfs uit de selectie.

“Ik weet niet waarom. Ik ben altijd even hard blijven trainen, ik twijfel nooit aan mezelf, ik kom altijd terug”, weet hij. Maar Kagelmacher, Kumordzi, Hines-Ike of Lepoint kregen de voorkeur en Azouni moest tegen zijn zin rechtsachter spelen. Het vertrouwen in Golubovic bleek wel heel laag.

Dit seizoen stond hij wel van meet af in de basiself, centraal of rechtsachter. Tien wedstrijden lang, tot hij andermaal aan de kant moest gaan staan wanneer Dewaele, Rougeaux, Sainsbury en Derijck de voorkeur kregen. Pas door de blessure van Rougeaux kwam hij er twee wedstrijden geleden tegen OHL weer bij.

“Ik ben niet tevreden“’

Of hij dan kan leven met de tijd die hij bij KV Kortrijk doorbracht? “Neen. Ik ben niet tevreden. Ik dacht via Kortrijk naar een grotere club te kunnen gaan, maar ik heb te weinig de kans gekregen om me te tonen”, zegt hij. Zo kijken voetballers altijd tegen de werkelijkheid aan.

Aan het leven in Kortrijk is hij samen met zijn vrouw al gewend. “Het is niet de grootstad zoals Belgrado of niet de toeristische drukte van Pisa, maar ik houd meer van kleinschaligheid. Ik ben trouwens het liefst in de natuur. Ik leg weldra mijn laatste examens af als jager. Geef me maar de Ardennen, liever dan de kust.”

Einde seizoen verstrijkt zijn contract. Waar zijn ‘jachtterrein’ volgend seizoen zal liggen, weet hij niet. “De club kwam nog niet praten met mij. Vanaf Nieuwjaar kan ik met andere clubs praten. Er is al interesse.”

Eerst wacht er nog een halve competitie, met Genk en Gent nog in 2020. Petar Golubovic is optimistisch: “We kregen een boost door de winst tegen Standard. We zijn niet kansloos in Genk. Twee seizoenen geleden speelden we daar 1-1, vorig seizoen verloren we op de eerste speeldag nipt 2-1. Ik zal er alles geven want ik wil bewijzen dat ik mijn plaats waard ben.”