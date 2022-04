Pervol Ruiselede en VC Aalter voeren gesprekken over samenwerking: “Omwille van personeelstekort”

Aalter en Ruiselede zijn buurgemeenten, maar liggen in een andere provincie. De volleybalclubs spelen in de nationale amateurreeksen. Pervol een reeksje hoger dan Aalter. In Ruiselede verliep het seizoen niet helemaal naar wens, maar Pervol wist in tweede B toch twee ploegen achter zich te houden. Aalter eindigde in derde A als zesde en maakte het de toppers in de reeks lastig. “Personeelstekort, dat is de voornaamste reden waarom we onderhandelen over een samenwerking met Aalter”, verduidelijkt Pervol-voorzitter Kris Wauman. “In een regio met veel clubs is het moeilijk om versterking aan te trekken.”

“Na de coronacrisis zijn de meeste spelers niet geneigd om van club te veranderen. Bovendien is een verplaatsing binnen onze reeks van een halfuur tot 45 minuten best overbrugbaar. Torhout, Kortrijk, Brugge, Tielt, met de auto is dat niet ver. Anderzijds is het niet makkelijk om jongens aan het volleyballen te krijgen. En al zeker niet om ze in het volleybal te houden. Vandaar dat we wel eens kampen met tekort.”

Handhaven in tweede

Uiteraard zette het moeilijke seizoen de beleidsverantwoordelijken van Pervol aan het denken. “We willen echt wel op dit niveau blijven spelen”, benadrukt Wauman. “Het seizoen verliep niet zoals we in gedachten hadden. Door een aantal coronabesmettingen stonden we niet altijd op ons sterkst. Halfweg de competitie verloren we onze hoofdpasseur door een blessure. Ondanks de problemen verliezen we toch maar één speler. Michiel Vandenberghe trekt volgend seizoen naar Packo Zedelgem.”

Vrouwenteam geen betrokken partij

Door samen te werken krijgt coach Bart Deketelaere van Pervol meer spelers ter beschikking. Beide clubs hopen de besprekingen tegen eind mei te voltooien. De A-ploeg zal in Ruiselede spelen, de tweede ploeg vermoedelijk in Promo 4 in Oost-Vlaanderen. “We zijn intensief bezig met de gesprekken rond een samenwerking”, besluit Wauman. “Via mailverkeer, maar ook door fysiek samen te komen. Ik denk wel dat we dit project tot een goed einde zullen brengen. Let wel, dit gaat enkel over de mannenploegen, niet over ons vrouwenteam.”

