Periodekampioen DT Borsbeke laat promotie naar nationaal voetbal varen: “We zijn er nog niet klaar voor”

Na de promotie van vorig seizoen blijven de Zebra’s als een wervelwind doorheen de competitie razen. Na twee verliesbeurten is Borsbeke wel weggezakt naar een voorlopig derde plaats in het klassement, maar dan nog is het parcours van de promovendus er eentje om in te kaderen. Zeker als je weet dat de laatste weken er een achttal spelers in de lappenmand liggen of geschorst zijn. “Het feit dat we de periodetitel pakten, was boven de verwachtingen”, geeft ook coach Sammy Van den Bossche toe.