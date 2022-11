Perfecte editie van de Rally van Zuid-Limburg en overtuigende zege voor thuisrijder Kris Princen

Er was een inschrijving in laatste instantie van Melissa Debackere, die haar Skoda Fabia R5 meebracht naar Limburg. Moest Kris Princen zich in eniger mate zorgen maken? Neen, zo bleek al meteen. Princen, bijgestaan door Bram Eelbode, opende meteen sterk op de eerste proef in Gelmen. Hij ging er dadelijk vandoor met meer dan acht seconden voorsprong op Debackere terwijl de rest van het peloton, aangevoerd door de BMW M3 van Neskens, al tegen meer dan 20 seconden achterstand aankeken.

Princen met 9 op 9

Daarmee was de toon gezet. Kris Princen, Bram Eelbode en de machtige Citroën DS3 WRC wonnen ook op Kerkom, en op Borlo en dat... in alle drie de lussen van de rally. Negen beste tijden op negen proeven: het perfecte resultaat. Melissa Debackere en de Skoda Fabia R5 klampten wel aan, maar werden langzaam maar zeker los gereden. Eerst tot 20 seconden achterstand, dan tot 30, en zo verder tot er aan de finish een kloof gaapte van een minuut en 15 seconden. De strijd voor de derde plaats was iets spannender. Het was verrassend genoeg Jens Neskens die zich met de BMW M3 aandiende als podiumkandidaat. Hij duelleerde met Johan Dekens en de Porsche GT3, met Jimmy D’Hondt en de Fiesta R5 en mengde zich daarmee toch onder het contingent aan gerenommeerde rijders. Maar het sprookje bleef niet duren en het was tenslotte lokale held Jan Jacobs die met de Mitsubishi Lancer Evo 7 nog in de allerlaatste proef voorbij Neskens ging.

Wat Kris Princen deed bij de ‘moderne’, dat deed Bram Fonteyne bij de Historics. De West-Vlaming stuurde de Volvo 244 naar de beste tijden in liefst acht van de negen proeven en won daarmee het Historic gedeelte, en de Divisie 5 (Youngtimers), voor Michael America, tweede bij de Historics met de Ford Escort MkII en tevens winnaar van de Divisie 4, oldtimers. Claude Debue werd met Opel Ascona de derde podiumganger bij de Historics. Geven we nog even mee dat de zege in de Divisie 1-2 ging naar David Conard met de Renault Clio Ragnotti.

