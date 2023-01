Pepingen-Halle stelt tegen Hasselt orde op zaken na debacle tegen Berchem Sport

Normaal gezien moest het duel tussen Pepingen-Halle en Hasselt al voor de winterstop in Halle gespeeld zijn. (Beperkte) vorst zorgde ervoor dat het duel naar woensdagavond werd verschoven. Omdat Pepingen-Halle niet over een aangepaste verlichting beschikt, werd er uitgeweken naar het stadion van RWDM. Pepingen-Halle trok tijdens de winterstop Alessio Chiffi aan. De transfer kadert eveneens in de samenwerking met RWDM. De negentienjarige nieuwkomer kwam tot op heden voor de beloften van de Molenbeekse club uit. Bij Pepingen-Halle hoopt de rechterflankspeler ervaring te kunnen opdoen als A-speler op het niveau van tweede nationale.

Beslissende tweede helft

De ‘aftastronde’ duurde vrij lang. Het spelbeeld was voor de rust evenwichtig. Pepingen-Halle speelde na de pandoering tegen Berchem met veel meer overtuiging. Pas op het halfuur was er een eerste grote kans. El Ouamari mocht alleen op doelman Vanmarsenille afgaan, maar hij talmde te lang bij de afwerking. Hasselt reageerde met een schot van Maus dat naast ging. Kort voor de pauze werd een bal van Mayanga van de lijn gekeerd. Na de rust kregen de bezoekers aanvankelijk meer overwicht. Maes opende randje buitenspel de score. Nauwelijks één minuut later bracht Van Belle in een gelijkaardige situatie de bordjes in evenwicht. Nog eens twee minuten later bracht Mayanga de thuisploeg op voorsprong. Definitief deze keer.

Verdiende zege

Manager Christophe Walravens zag een andere ploeg aan het werk. “Vanaf de eerste minuut zag ik een team op het veld met een andere ingesteldheid. Vergelijkingen met de match in Berchem zijn onmogelijk. Voor de rust hadden we op voorsprong moeten komen. Tot twee keer toe kregen we een prima kans, maar de afwerking bleef achterwege. Na de pauze was de afwerking er wel. De ploeg bleef karakter tonen en behaalde een belangrijke en verdiende zege.”

Ploegen en doelpunten

Pepingen-Halle : Vandervorst, Morias, Abbou, Emmaneel, Bosmans (86’ Weytjens), Dailly, Aalhoul, Vandenberghe (90’ Pé), Doudaev, El Ouamari (70’ Van Belle), Mayanga.

Hasselt : Vanmarsenille, Ofori Appiah, Mombaerts, Tanriver (79’ Put), Morgan Ato Ampiah (79’ Brants), Maus, Leao Kessels (60’ Maes), Etien, Lambrecks, Dassen, Lenaerts.

Doelpunten : 71’ Maes (0-1), 73’ Van Belle (1-1), 76’ Mayanga (2-1).