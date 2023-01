Pepingen-Halle stelt tegen beloften van KV Mechelen verder orde op zaken na blamage in Berchem

Een punt in Mechelen oogt niet slecht. Om die reden blikt sportief manager Christophe Walravens met behoorlijk wat positiviteit terug op de eerste helft van het seizoen. Meerdere redenen spelen daarbij een rol. “De voorbije seizoenen moesten we vaak tot de laatste speeldag knokken tegen de degradatie. Tot nu toe hebben we meer ademruimte in deze competitie. Ik heb het gevoel dat we wat te weinig punten kregen, al moet ik toegeven dat er ups en downs waren. Tegen Londerzeel en Berchem was het rampzalig zwak, maar daartussen presteerden we wel sterk tegen een topclub als Sporting Hasselt. Dat onregelmatige zal wel eigen zijn aan een jonge spelersgroep. Een offday zoals op Berchem is dan altijd mogelijk.”

“Ik ben blij dat de groep vier dagen later met een positieve reactie kan komen. Dat wijst op een juiste ingesteldheid. Of de kern evenwichtig is samengesteld? Dat vind ik wel. We hebben veel technische voetballers in onze rangen lopen die voetballend vermogen brengen. Misschien missen we daardoor wat body. We hebben wel wat ‘grote atleten’, maar geen twintig. Dat hoeft geen probleem te zijn. De trainer lost dat desnoods wel op.” (lacht)

Nieuwkomer

De samenwerking met RWDM is een ander pluspunt voor Pepingen-Halle. Christophe Walravens stelt vast dat iedereen er wel bij vaart. “Alessio Chiffi is de nieuwste aanwinst die overkomt van RWDM. Tegen Hasselt was hij nog niet speelgerechtigd omdat die match normaal voor de winterstop moest gespeeld worden. Wellicht zal hij volgende week wel tot de selectie behoren. De kern van Molenbeek is te breed om iedereen speelkansen te bieden. Dat zorgt voor opportuniteiten voor ons. Voor Chiffi is het goed dat hij op jonge leeftijd (Chiffi is negentien jaar, red.) toch voldoende speelminuten kan krijgen. Bij ons krijgt hij die.”

