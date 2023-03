Pepingen-Halle plots in nauwe schoentjes na nederlaag tegen rechtstreekse concurrent Lebbeke

Jean-Louis Meynaert

Voor de match raakte bekend, wat al een tijdje in de wandelgangen rondging: sportief adviseur Jean-Louis Meynaert stopt op het einde van dit seizoen. “Mijn beslissing is niet impulsief gekomen en heeft niets te maken met onvrede. Twee jaar geleden heb ik thuis beloofd dat ik na dit seizoen zou kappen met ‘grote’ werk. Ik heb er dan zesentwintig jaar opzitten als trainer. Ik ben net op pensioen, mijn vrouw mag in mei stoppen met werken. Het is tijd om dan samen te genieten. De club kent mijn voornemen al een tijdje. Twee jaar geleden hebben we al eens geprobeerd om de fakkel door te geven. Dat is toen niet gelukt. Nu is mijn beslissing wel definitief. Misschien zie je me volgend jaar ergens terug in een andere functie. Concreet is dat niet. Ik stop alleszins niet bij Pepingen-Halle om ergens anders aan de slag te gaan. Dat staat vast. Ik wil afscheid nemen in schoonheid. Met andere woorden: ik wil de ploeg in tweede nationale houden. Het merkwaardige is dat we twintig speeldagen lang een rustig seizoen kenden. Op het einde wordt het toch nog knokken. Dat knokken moet beloond worden.”