Pepingen-Halle opnieuw met beide voeten op de grond na schitterende reeks: 0-2 verlies tegen Lyra-Lierse

Niets liet aanvankelijk vermoeden dat Pepingen-Halle een lastige namiddag zou tegemoet gaan tegen Lyra-Lierse. De ploeg kreeg in de aanvangsfase enkele goede kansen, maar benutte ze niet. De 0-0 ruststand liet het beste verhopen. Na de rust ging een bal van Kil over doelman Vandervorst in doel. Van die klap kon de thuisploeg zich niet meer herstellen. Kansen kwamen er in de tweede helft nauwelijks. Toen Schaessens de Kempense voorsprong verdubbelde, was het helemaal over en uit voor Pepingen-Halle.

Coach Patrick De Vogelaere

Coach Patrick De Vogelaere was eerlijk in zijn oordeel. “Het begin van de topper mocht best gezien worden. Mayanga kreeg een doelrijpe kans en een schot van Bosmans werd nipt afgeblokt. Halverwege de eerste helft zag je het wedstrijdbeeld plots kantelen. Er waren nauwelijks nog uitgespeelde kansen. Kort na de rust kwamen de bezoekers ook nog eens op voorsprong bij hun eerste poging in het kader. Op dat moment besef je dat het lastig wordt, want Lyra-Lierse is gewoon een sterke ploeg. Ze staan momenteel onder hun waarde geklasseerd. Ze beschikken over veel ervaring en voetballend vermogen.”

Weinig invloed

Patrick De Vogelaere kan de nederlaag correct inschatten. “We wonnen recent tegen Racing Mechelen en Turnhout en pakten een punt op Cappellen. Dat gaf ons een zekere bonus. Verliezen is nooit leuk, maar deze nederlaag hoeft niet veel gevolgen te hebben voor de rangschikking. We blijven in de ruime middenmoot hangen. Meer verliesbeurten moeten daar uiteraard niet bijkomen (lacht). Resultaten kunnen nu eenmaal niet vooraf vastgelegd worden. Wie verwachtte dat Diegem zou winnen in Hasselt? Volgende week is het misschien terug onze beurt. Dan nemen we het op tegen Londerzeel. We spelen nu trouwens twee derby’s, want een week later volgt een duel tegen Diegem.”

Ploegen en doelpunten

Pepingen-Halle : Vandervorst, Morias, Doudaev, Pé, Mayanga, Bosmans, Ertveldt, Aalhoul , Van Belle (69’ Vandenbrande), El Ouamari, Vandenberghe (55’ Mavulika Zingula (75’ Emhandi)).

Lyra-Lierse: Sterkens, Struyf (88’ Hendrickx), Vets, Kil (78’ Nys), Lambreghts, Weuts, Smits, Schils, Schaessens (84’ Van Goylen), Peffer, Volant.

Doelpunten : 47’ Kil (0-1), 63’ Schaessens (0-2).

Geel : Kil, Van Belle, Volant, Morias.

