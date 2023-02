Pepingen-Halle mist stuntzege tegen leider Hades in blessuretijd: “Waarom tien minuten langer spelen, als er niets gebeurd is?”

Een maand geleden werd trainer Patrick De Vogelaere gecontacteerd na de 7-1-nederlaag op Berchem. Sindsdien werd er vier keer niet verloren en ook dit weekend leek de nummer dertien in tweede nationale B te kunnen stunten op het veld van leider Hades Kiewit. Het liep anders. Patrick De Vogelaere geeft duiding. “Tachtig minuten leek er niets aan de hand. We kwamen op voorsprong na een strafschopfout op Julién Pé. Daarover bestond nauwelijks discussie. In de daaropvolgende slotminuten liep het echter helemaal fout. De scheidsrechter begon te flippen en raakte helemaal de pedalen kwijt. Wie mij kent, weet dat ik nochtans niet snel kritiek geef op de arbitrage. De nederlaag in Berchem was het gevolg van een offday. Dit is anders. Nu is er ontgoocheling en frustratie. Een gelijkspel had altijd logisch geweest.”

Bangelijke slotfase

Wat liep er in de slotfase fout? Patrick De Vogelaere is duidelijk. “Na de uitsluiting van El Ouamari kantelde de match. Over die twee gele kaarten valt heel wat te zeggen. Beiden waren licht. Emmaneel kreeg geel voor protest. Daar kan ik mee leven. Pé kreeg geel, omdat hij een bal wegtrapte op het moment dat de ref floot. Die gele kaart was onterecht. Er vielen liefst twaalf gele en één rode kaart in een match zonder grove fouten. De thuisploeg pakte uit met powerplay en scoorde in blessuretijd twee keer. Je kunt enkele minuten langer laten spelen, maar waarom tien minuten langer spelen, als er niets gebeurd is? Blijkbaar had de scheidsrechter heel goed naar het WK gekeken. Hades lijkt wel vervloekt. Twee jaar geleden kwamen we 0-3 voor, maar verloren we nog met 4-3. Vorig jaar kregen we in blessuretijd nog een goal tegen. Dit verhaal slaat echter alles. Het gevolg is wel dat we zondag Pé en El Ouamari missen.”