Pepingen-Halle mag feesten na knappe 0-1-winst op Berchem Sport

Wat rekenwerk

Houtvenne is al zeker van rechtstreekse degradatie naar derde nationale. Trainer Patrick De Vogelaere schetst de rest van het verhaal. “We hebben nu drie punten voorsprong op Wijgmaal. Dat is de enige overgebleven concurrent voor rechtstreekse degradatie. We hebben één gewonnen match meer, maar die kan in het slechtste geval wegvallen volgende week. Zelfs in dat scenario is het doelsaldo in ons voordeel. Enkel als wij verliezen en Wijgmaal wint met minstens 0-7 op Belisia Bilzen (de Limburgers staan op de vijfde plaats, red.) is er nog een probleem. Ik ben altijd heel voorzichtig, maar in dat scenario geloof ik niet. We mogen er dus van uitgaan dat we veertiende zullen worden. Dat is een barrageplaats. De bond zal die wedstrijd ook effectief laten spelen, maar ik heb begrepen dat het resultaat niet meer ter zake zal zijn. Geen van de barragisten zou degraderen. Dat laatste is onder voorbehoud. Feit is wel dat het er zeer goed uitziet.”