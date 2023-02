Pepingen-Halle laat in leuke derby tegen Londerzeel andermaal dure punten liggen in slotfase

Traditioneel is Pepingen-Halle laat om transfers te verrichten. Voorzitter Hans Vanderheyden geeft duiding. “Eerst presteren, dan tekenen. Ik weet wel dat er argumenten zijn om vroeg contracten af te sluiten, maar wij kiezen voor de andere optie. Dat neemt niet weg dat we achter de schermen wel degelijk aan de slag zijn. Een zestal spelers verlengden hun verbintenis. De komende prioriteiten zijn het vastleggen van de trainer en aan tafel gaan zitten met RWDM. Momenteel hebben we vier spelers die van Molenbeek overkomen. Het hangt van RWDM af wat er met hen zal gebeuren. Zij oordelen wie klaar is voor het grotere werk en wie nog even moet rijpen. We praten intussen ook met enkele potentiële nieuwkomers. Over twee weken willen we met die dossiers een stuk verder staan.”

Slotfase

Abbou kreeg de eerste grote kans. Alleen voor doel strandde hij op doelman Roef. Halverwege de eerste helft was Bosmans goed gevolgd en kon hij van dichtbij de score openen. Wat later belandde een tweede kans van Abbou in het zijnet. Kort voor de rust kon Laureys zich randje buitenspel doorzetten en in twee keer de gelijkmaker scoren. Na de rust trof Mayanga de paal. Aan de overzijde schoot Yildiz over. Vandenbrande kon zich loswringen en de thuisploeg opnieuw een voorsprong bezorgen. Vijf minuten later kopte Yildiz de gelijkmaker binnen. De streekderby leek op een billijk gelijkspel af te stevenen, maar het venijn zat in de staart. Siebens zette vanop halve afstand de 2-3-eindscore op het bord. Sportief manager Christophe Walravens had een punt, wanneer hij het een hard verdict vond. “We verdienden alleszins een punt. Twee individuele fouten hebben ons de das omgedaan. We hebben genoeg kansen gekregen om zelfs te winnen. Neen, deze pijnlijke nederlaag verdiende Pepingen-Halle niet.”