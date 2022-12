Pepingen-Halle kan slechts één helft een vuist maken tegen Lille: “We speelden tegen een zeer complete ploeg”

Wereldgoal

Trainer Patrick De Vogelaere gaf na afloop van de wedstrijd een eerlijke analyse. “Ik hou een dubbel gevoel over aan deze match. Onze eerste twintig minuten waren echt wel goed. Het doelpunt van Othman El Oumari was het perfecte orgelpunt van een sterke start. Hij zag dat de doelman ver voor zijn goal stond en nam hem te grazen met een lob over veertig meter. Grote klasse! Plots raakten we de greep op de match helemaal kwijt. We wisten dat Lille sterk was op corners. Toch konden ze op corner de gelijkmaker scoren. Nog voor de rust kregen we een strafschop tegen. Daar viel weinig op aan te merken. In de tweede helft kregen we geen enkele uitgespeelde kans. Dan heb je weinig te vertellen. We speelden tegen een zeer complete ploeg. Lille combineert het fysieke van Capellen met het voetballend vermogen van Belisia. Jari Weytjens stond voor het eerst in de basis. Abbou viel donderdag uit op training. Hij raakte niet speelklaar. We misten de geschorsten Aalhoul en Van Belle. Volgende zondag moeten we het tegen Hasselt stellen zonder Doudaev. Hij kreeg in de slotfase een tweede gele kaart. Ik verwacht een gemotiveerde groep. Wie tegen een topclub niet gemotiveerd is, kan beter stoppen.”