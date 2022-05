Pepingen-Halle heeft mogelijk in barragematch op Wetteren wel nog wat te winnen

De voorbije weken was de euforie bij Pepingen-Halle groot. De ploeg leek zich gered te hebben in tweede nationale. Paniek is een slechte raadgever en de fusieploeg staat er nog altijd zeer mooi voor. Toch is waakzaamheid op zijn plaats. Sportief manager Christophe Walravens treedt ons bij. “Helemaal zeker van het behoud zijn we op dit moment nog niet. Ik geef toe dat het allemaal enorm zou moeten tegenzitten om alsnog te degraderen, maar de wedstrijd zondag op Wetteren heeft zeker haar belang. We zullen ons dan ook optimaal voorbereiden om de laatste opdracht van het seizoen winnend af te sluiten.”

Twee mogelijkheden

In welke situaties kan Pepingen-Halle toch degraderen naar derde nationale? Christophe Walravens verduidelijkt. “Ten eerste kan degradatie enkel bij verlies in Wetteren. Toch kunnen we het in dat geval ook nog halen. Er is immers een tweede voorwaarde. Indien Moeskroen geen licentie krijgt, komt er een extra daler. Dat kunnen wij dus zijn in tweede nationale. Ik hoor veel geruchten dat het wel in orde komt met die licentie. Moeskroen zou een overnemer gevonden hebben. De zaak komt op 10 mei voor het BAS. Er is nog een tweede mogelijkheid. Indien er een Waalse ploeg de eindronde in tweede nationale wint, kan dat ook gevolgen hebben voor ons. Dat zie ik nog niet meteen gebeuren, maar het is wel een mogelijkheid.”