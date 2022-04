Pepingen-Halle geeft zekere winst weg in slotfase tegen Lyra

Niet eenmalig

Het is niet de eerste keer dat Pepingen-Halle in de laatste minuten dure punten laat liggen. Kapitein Thomas Bourgeois zucht. “Het overkwam ons al tegen Wijgmaal. En op Hoogstraten. Vorige week kenden we hetzelfde verhaal op Hades Kiewit. Tegen Lyra kostte de slotfase ons zelfs drie punten. Ik vergeet nog matchen. Wanneer je enkel de twee laatste matchen bekijkt, hadden we altijd zes op zes moeten hebben. De realiteit is anders: één op zes. Tel vijf punten bij ons huidig totaal en we zwemmen in veilige wateren. Onze kalender voor de komende weken oogt zwaar. Volgende week trekken we naar Bocholt. We moeten vanaf nu enkel naar onszelf kijken. Lyra is ook een topploeg. We waren hun evenknie. Het kan dus. Vergeet niet dat we nog altijd op een veilige plaats staan, al is de marge flinterdun. Houtvenne komt immers ook nog opzetten.”