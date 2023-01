Pepingen-Halle gaat smadelijk ten onder in Berchem (7-1): “We stonden echt nergens”

Trainer Patrick De Vogelaere bleef ondanks de nederlaag zeer sereen. “Als men mij aanspreekt in goede tijden, mag men dat ook doen in slechte tijden. Ik kan niet anders dan stellen dat het slecht was, we stonden echt nergens. Normale cijfers kan je dit niet noemen. Berchem was vanaf de eerste minuut enthousiast. In de openingsfase kregen ze al een kans. In geen tijd stond het 3-0. In alle spelonderdelen schoten we tekort: kracht, mentaliteit, voetballend vermogen. Er stond slechts één ploeg op het terrein die wou winnen. Kort voor de rust lukte Mayanga dan toch de 3-1. Even krijg je dan hoop. In het begin van de tweede helft leken we even in de match te komen. We kregen kansen om de aansluitingstreffer te scoren. Het werd echter snel 4-1 en dan gingen de kopjes definitief naar beneden. Een excuus is het niet.”