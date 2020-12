Pepingen-Halle en Huizingen werken samen met OHL: “Iedereen wint bij deze situatie”

Sportief manager Christophe Walravens geeft meer duiding bij de ontwikkelingen. “Onze club heeft vorig jaar een audit laten uitvoeren om de drie sterren binnen te halen. Dat lukte. Toch wensten we werk te maken van de aandachtspunten die we meekregen. Eén punt was dat we moesten samenwerken met hoger en lager spelende clubs. Het gaat dan vooral om de jeugdwerking. Met Huizingen hadden we eerder al een overeenkomst om nauwer met elkaar in contact te treden. De overeenkomst die we met OHL bereikten was de volgende logische staf. Het had voor ons geen zin om Anderlecht te benaderen. Voor ons is dat te hoog gegrepen. Wellicht staan de Brusselaars ook niet te springen om met Pepingen-Halle samen te werken.”