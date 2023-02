Penaltygoal van Jelle Vossen volstaat niet voor Zulte Waregem in Seraing: “Maar als je opgeeft, is alles voorbij”

Het zal muisstil geweest zijn op de spelersbus tijdens de terugrit van Luik naar Waregem, zaterdagavond. Want ook op Seraing kon Zulte Waregem opnieuw de broodnodige zege niet vasthouden. De degradatiezorgen worden steeds nijpender, beseft ook Jelle Vossen. “Hun enige bal tussen de palen vliegt binnen, het is om je de haren uit te rukken”, zuchtte de man die vanop elf meter voor hoop had gezorgd.

Meestal moet Jelle Vossen niet naar zijn woorden zoeken, maar onder het gammele afdak van het smalle gangetje tussen de kleedkamers en het perszaaltje van het bij regenweer allesbehalve idyllische Le Pairay stond de voormalige Rode Duivel er beteuterd bij. Aangeslagen. Weer een illusie armer, zoals de fans met wie hij kort voordien nog in debat was gegaan.

“Het is logisch dat die mensen ontgoocheld zijn, dat zijn we allemaal, iedereen die met de club begaan is”, stamelde Vossen. “Maar we geven de moed niet op. Als we dat zouden doen, dan is alles voorbij. En dat is het niet. Vrijdag staat er weer een levensbelangrijke afspraak op ons te wachten.”

Match niet doodgemaakt

Maar een ervaren “oude vos” als Jelle Vossen hoef je niks wijs te maken. De spits van Zulte Waregem beseft beter dan wie ook dat het al lang geen vijf voor twaalf meer is, dat de doodsklokken stilaan gaan luiden boven de Elindus Arena.

“Dit was een uitgelezen kans om van het verlies van een rechtstreekse concurrent als Eupen te profiteren, jawel. We wisten bij de aftrap wat ons te doen stond, maar lieten na de klus te klaren. Toen zij met tien man vielen, hadden we de match dood moeten maken. Meer de bal laten rondgaan, al was voetballen op dit veld bijzonder moeilijk. Maar dan nog, we hadden alles in eigen handen. En dan vliegt hun enige bal tussen de palen binnen, om je de haren uit te rukken.”

Mentaal oplapwerk

Vossen zelf viel weinig te verwijten. Hij holde als een bezetene achter elke verre bal aan, en nam zijn verantwoordelijkheid toen het leer kort voor de pauze op de stip ging.

“Die ging er goed in, ja, maar daar kan ik nu even niet blij om zijn”, zuchtte de Limburger. “Liever had ik ook die bal op het eind in de andere goal binnengekopt. Dat is het soort kans dat ik doorgaans niet laat liggen. Neen, ik was niet verrast. Zinho Gano liep nog voor mij, ik riep “los” en hij liet het leer perfect passeren. Wordt het daar 0-2, dan konden de boeken toe, maar mijn kopbal strandde in het zijnet. Zonde. Ja, er zal nu heel wat mentaal oplapwerk nodig zijn naar vrijdag toe.”