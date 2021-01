Peltenaar Bart Biemans (32) is einde contract bij FC Eindhoven en hoopt carrière in België af te sluiten: “Ik speelde nooit als prof in eigen land”

De naam Bart Biemans zegt u waarschijnlijk weinig, maar dat hoeft ook niet te verbazen. De Peltenaar speelde namelijk nooit voetbal op professioneel niveau in ons land, maar koos al vroeg voor een parcours in Nederland. Daar speelde hij, op een jaartje in Knokke na, zijn hele carrière. Maar mogelijk komt daar deze zomer een einde aan, want Biemans, 33 in maart, is einde contract.

Beginnen doen we bij het begin, want Biemans kan best wat introductie gebruiken. “Ik begon als kind bij Hamont en verhuisde daarna naar Lommel waar ik bleef tot het faillissement in 2003”, zegt de verdediger. “Ik was een jaar of vijftien toen ik in Nederland ging voetballen, toen ook bij FC Eindhoven. Van daaruit ging het naar Willem II, waar ik het ook tot in het eerste elftal schopte, Roda JC en Den Bosch.”

“Dat ik opvallend weinig clubs op mijn palmares heb? Om eerlijk te zijn voelde ik me ook overal goed. (lacht) Eigenlijk had ik telkens ook langer bij die clubs willen blijven, maar in het voetbal kies je nu eenmaal niet altijd zelf. Bij Willem II vertrok ik na de degradatie omdat er onduidelijkheid was over mijn toekomst. En in mijn vijfde seizoen bij Roda raakte ik geblesseerd bij het begin van de voorbereiding. Ik was enkele maanden out en nadien werd er nog amper beroep op me gedaan.”

Stap terug

“FC Den Bosch bood een uitweg, maar daar werd twee jaar geleden mijn contract dan weer niet verlengd omdat de financiële middelen ontbraken. Kort daarop ging ik onder het mes aan de knie, maar werd in oktober fit verklaard. Ik doorliep een lange proefperiode bij FC Eindhoven, maar die optie werd nooit concreet. Omdat eerstenationaler FC Knokke wel kort op de bal speelde, koos ik om een stap terug te zetten en voor de speelminuten te kiezen. Misschien zouden weinig profvoetballers die keuze maken, maar ik wilde gewoon geen half jaar verliezen. Na een seizoen aan de kust toonde Eindhoven opnieuw interesse en lag er wel een contract klaar.”

Dat was anderhalf jaar geleden en intussen is Biemans alweer aan de laatste maanden toe van die verbintenis. Maar tot gesprekken met de clubleiding kwam het nog niet. “Corona maakt het ook allemaal moeilijker voor de clubs”, leg hij uit. “Wat het dus wordt aan het einde van dit seizoen weet ik nu nog niet, maar ik hoop wel nog zo lang mogelijk in het betaald voetbal te blijven.”

Eigen land

“Of het een droom is om in België te voetballen? Het is geen must, want evengoed blijf ik gewoon in Nederland, maar ik geef wel toe dat ik er altijd op hoopte om als prof in eigen land te spelen. Het is een beetje raar om als 33-jarige profvoetballer altijd net over de grens te hebben gevoetbald. Als kind bij Lommel SK droomde ik er altijd van om daar ooit deel uit te maken van het A-elftal, maar daar is de voorbije jaren natuurlijk heel wat veranderd. City heeft daar de touwtjes in handen en ik denk niet dat ze daar nog op Bart Biemans zitten te wachten.” (lacht)

“ Toegegeven, clubs kunnen niets meer aan mij verdienen, maar ik ben fit en kan met mijn ervaring nog zeker een meerwaarde zijn. De knieproblemen zijn helemaal van de baan zijn en ook dit seizoen was ik gewoon titularis. Tot ik begin december preventief in quarantaine moest en daarna geveld werd door een longontsteking. Die hield me dus een paar weken aan de kant, maar vorige week sloot ik opnieuw aan bij de groep.”

Middenmoot

Voor een basisplaats tegen Excelsior afgelopen vrijdag was het nog te vroeg, maar tien minuten voor tijd mocht Biemans wel weer opdraven. De nederlaag afwenden lukte echter niet meer (1-0 red.) en zo blijft FC Eindhoven in de middenmoot hangen. “Onze resultaten zijn die van een echte middenmoter. We hebben een leuk elftal waarin de mix goed zit tussen ervaring en jong talent en waarmee we wel in staat moeten zijn om te mikken op de linkerkolom. De play-offs mogen een doel zijn, want er zijn dit seizoen weinig ploegen die er boven uit steken. Corona maakt ook alles onvoorspelbaar. Als er morgen vijf gevallen zijn in de kern maakt dat een wereld van verschil.”