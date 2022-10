Pelt kan overwicht opnieuw niet verzilveren

Esperanza Pelt heeft opnieuw niet kunnen winnen. De Noord-Limburgers waren op eigen veld tegen Nijlen duidelijk de betere ploeg, maar meer dan één doelpunt zat er niet in voor de Peltenaren. Esperanza scoorde in eigen huis een 4 op 9, veel te weinig op basis van de kansen die het team van trainer Geert Van Dessel sprokkelde.

De match tegen Nijlen werd voorafgegaan door een indrukwekkende minuut stilte voor Wesley Deckers, de onverwacht overleden jeugdtrainer en kleinzoon van Pelt-voorzitter Jan Winters. De spelersgroep had een snel eerbetoon aan de jonge trainer klaar want na amper één minuut had Stankov de 1-0 al aan de voet. Hij kwam echter een teen tekort om te scoren. Niet veel later was er al een nieuwe kans, maart de kopbal van Palmans gaat langs het doel van bezoekend keeper Bielen.

1-0 bij de rust

De Nijlen-goalie had overigens werk genoeg, maar hij slaagde er wel in om de kansen voor Lopes Mendes en Jessy Hendrikx te keren. Zijn ploegmaats bakten er weinig van want voor de koffie was er geen enkele kans voor de bezoekers. Pelt bleef intussen aandringen, maar ook de vijfde kans, opnieuw via Stankov, gaat via de doelman en paal buiten. Vlak voor rust kreeg de thuisploeg dan toch loon naar werken want deze keer kon Stankov wel scoren. Een verdiende 1-0, al had het ook vlotjes 3-0 kunnen staan.

Strafschop

Dan maar afmaken na de koffie, een scenario dat Pelt al eerder dit seizoen kende. De thuisjongens snelden met herwonnen goesting opnieuw richting Nijlense doel, maar andermaal zagen Smolders en Stankov hun inspanningen niet beloond worden. De bezoekers kwamen langzaam maar zeker in de wedstrijd en met een eerste kans voor Nesen kreeg Pelt een kleine waarschuwing. Twintig minuten voor tijd ging de bal op de stip voor Pelt. Hendrikx had een knappe actie in huis, zette twee man in de wind en bij de derde werd hij gehaakt.

Stankov kon de wedstrijd in een definitieve plooi trappen, maar kent pech. Doelman Bielen ging naar de verkeerde hoek, maar het schot van Stankov raakt de binnenkant van de paal en het blijft 1-0. De bezoekers puurden energie uit de dure missers van Stankov want met nog iets meer dan tien minuten op de klok krijgt Pelt weer het deksel op de neus. Nesen trapte knap de gelijkmaker onhoudbaar binnen, 1-1.