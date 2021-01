Pelé Mboyo weg, Teddy Chevalier terug bij KV Kortrijk

Voetbal Eerste klasse APelé Mboyo is voor de derde keer vertrokken bij KV Kortrijk, Teddy Chevalier is voor de derde keer bij de club. Beide 33-jarigen hadden al een aanzienlijke inbreng in het sportieve gebeuren van KVK. Chevalier keert in ieder geval vol ‘goesting’ en op eigen verzoek terug naar de enige club waar hij absoluut succes kende.

Pelé Mboyo Ilombe zou in juni einde contract zijn in Kortrijk. Vanaf 1 januari stond het hem dan ook vrij om bij een andere club te tekenen, weliswaar met ingang van 1 juli aanstaande. KV Kortrijk wou de Brusselaar nog wel graag een jaar houden, maar de speler drong aan op een overeenkomst voor twee extra seizoenen. KVK ging mee in het verhaal maar wou er wel de optie aan koppelen dat het contract voor het tweede seizoen pas doorging indien hij in het eerste jaar een voldoende aantal wedstrijden had gespeeld, zeg maar om een garantie te hebben inzake de fysieke paraatheid van de tegen die tijd 35-jarige speler.

STVV bood Mboyo een contract voor twee seizoenen zónder optie aan en wou hem bovendien meteen inlijven, wat uiteraard niet gratis kon. Volgens Limburgse bron kreeg KVK alsnog 300.000 euro voor de speler.

Mboyo vertrekt voor de derde keer bij KV Kortrijk. Hij deed het tien jaar geleden, op 1 januari 2011, richting AA Gent. Op 3 februari 2019 vertrok hij voor vier maanden huur naar Al-Raed. Nu is hij een derde keer het huis uit. In totaal speelde Mboyo 95 wedstrijden voor KV Kortrijk, scoorde daarbij 30 goals en was goed voor 15 assists. In totaal verbleef hij tweeënhalf jaar bij KV Kortrijk.

Zijn stijl zal altijd bijblijven: Petit Pelé - zo schreef zijn vader hem officieel in - was niet snel, leek wat houterig in zijn looppas, maar maakte dat goed met zijn technische kwaliteiten. Hij dribbelde vlot een tegenstander en bezat de gave om een voorzet op de strik van de ploegmaat te laten neerkomen. Hij neemt wel een record mee: zowel vorig seizoen als tot op vandaag dit seizoen is hij binnen de Pro League de recordhouder van het aantal keren buitenspel-lopen.

De chouchou is terug

Met Teddy Chevalier keert de zogenoemde ‘chouchou’ van de supporters terug, al werden zijn beide afscheidmomenten niet met applaus begeleid. Enkele dagen voor hij naar Turkije vertrok zei hij nog ‘dat het 99% vaststond dat hij in Kortrijk zou blijven’. Ook in de zomer van 2019 was het geen vrolijk verhaal toen hij zijn vertrek naar Valenciennes forceerde.

“Hij had geen ruzie met de supporters, alleen met mij,” zegt algemeen manager Matthias Leterme. “Als ik het kan vergeven, waarom zouden de supporters het dan niet doen?” Zij zullen hem ongetwijfeld weer in de armen sluiten zoals ze al vaker deden na een van zijn straffe stoten of uitspraken. Zeker als hij weer tot scoren komt zoals in zijn beste jaren.

Teddy Chevalier is net als Ilombe Mboyo van 1987, slechts enkele maanden jonger. Hij kwam op 1 juli 2013 een eerste keer bij KV Kortrijk terecht na een transfer vanuit Waalwijk. Het werden zijn gouden jaren samen met Ivan Santini. Het eerste seizoen moest hij van Hein Vanhaezebrouck welhaast tot de play-offs wachten om los te barsten, het tweede jaar scoorde hij twaalf doelpunten en was dertien keer aangever.

Na zijn terugkeer vanuit Turkije naar het Noord-Franse Lens haalde KVK hem op 6 januari 2017 terug. Het seizoen 2017-2018 was er een om in te kaderen met maar liefst 23 doelpunten. Een jaar later bleef de teller steken op 8 en restten vooral herinneringen aan een nukkige Chevalier die het hoofd op hol werd gebracht door de aanbiedingen van Valenciennes, club uit zijn buurt.

Die club verkeert momenteel in zwaar weer. Teddy Chevalier, nochtans vaak de volle speelduur in de ploeg, voelde dat Valenciennes van hem af wou en zocht weer contact met KV Kortrijk. Het was het afscheid van Mboyo dat zorgde dat hij kan terugkeren naar het Guldensporenstadion. Hij krijgt er een contract zoals dat ook voor Mboyo klaar lag: een contract voor tweeënhalf seizoen, zijnde anderhalf seizoen vast plus een seizoen met een optie indien hij in het eerste seizoen een voldoende aantal wedstrijden haalt.

In de spelersgroep ziet hij nog vele oude bekenden terug: Van Der Bruggen, D’Haene, De Sart, Rougeaux, Hines-Ike, Golubovic, Stojanovic en Lepoint. Ook coach Yves Vanderhaeghe. In het seizoen 2018-2019 speelde Chevalier nog 29 wedstrijden, goed voor acht goals en acht assists. Bij Valenciennes, waar hij woensdag nog inviel, staat zijn teller dit seizoen op drie goals en drie assists.

Alles samen verbleef Teddy Chevalier vierenhalf jaar bij KV Kortrijk. Hij speelde in die tijd 170 wedstrijden, scoorde 53 doelpunten en gaf 36 assists.



Zijn stijl is anders dan die van Mboyo. Teddy is bijlange niet zo cool, hij is vinniger, sneller en dreigender, maar iemand moet er altijd wel voor zorgen dat het in zijn hoofd allemaal oké is.

Donderdag onderging Teddy Chevalier een verplichte covid-test. Als het resultaat meevalt, is hij zaterdag speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen Racing Genk. Dat is een meevaller voor een team dat zonder Mboyo voort moet en vooralsnog krap in de aanvallers zit.

Vandendriessche komt

Inmiddels is ook bekend dat de Franse middenvelder Kevin Vandendriessche komende zomer overstapt van KV Oostende naar KV Kortrijk. Vandendriessche (31) uit het nabije Noord-Franse Lesquin speelde tot hiertoe bij Moeskroen en Oostende al 176 wedstrijden in de Jupiler Pro League en is een eerste nieuwkomer om het afscheidnemend middenveldtrio Van Der Bruggen - Makarenko - De Sart te vervangen.